-"DİCLE" EYLEMİNDE 9 POLİS YARALANDI İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'ye destek vermek için Beyoğlu'nda eylem yapan gruba polisin müdahalesi sırasında biri komiser, 8 emniyet mensubu yaralandı. Alınan bilgiye göre, BDP yanlısı yaklaşık 300 kişilik grup milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'ye destek için Dolapdere Caddesinde toplandı. Çöp konteynerlerini devirerek barikat kuran grup, polise ses bombası ve havai fişek attı. Polis de gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu sırada molotofkokteyli atılan bir taksi durağında da maddi hasar meydana geldi. Ara sokaklara kaçan ve Tarlabaşı Caddesinde toplanan grup havadan polis helikopteri tarafından izlenirken, grubun kaçtığı noktalar telsizle çevik kuvvet ekiplerine bildirildi. Bu sırada ara sokaklarda toplanan eylemciler, polise havai fişek ve ses bombasıyla saldırdı. Polis de, biber gazı ve renkli su sıkarak gruba müdahale etti. Bu sırada atılan taş ve ses bombası sonucu biri çevik kuvvet komiseri, 9 emniyet görevlisi çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 emniyet mensubunun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, 7'sinin taburcu oldukları öğrenildi. BDP İstanbul İl Başkanlığı binasında bir grup partili ve güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polisi beklerken, bölgedeki gerginlik sürüyor.