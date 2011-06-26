-"DİCLE" EYLEMİNDE 40 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'ye destek vermek için Şişli'de eylem yapan gruba polisin müdahalesi sırasında 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, bağımsız milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Levent Tüzel ve Ertuğrul Kürkçü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'ye destek için Şişli Camisi önünde toplanmış, buradan Taksim'e yürümek istemişti. Polis de gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Olaylar sırasında 40 kişinin göz altına alındığı ve işlemlerinin Şişli İlçe Polis Merkezi'nde sürdüğü bildirildi. Bu arada, olaylar sırasında ara sokaklara kaçan göstericilerin yakalanmasına ilişkin polisin çalışmaları da sürüyor.