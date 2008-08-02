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Spor

"Di Natale'yi isterdim"

Aragones: Udineseli Di Natale'yi F.Bahçe'de görmek isterim. Di Natale, teknik olarak çok iyi ve gol hisleri çok kuvvetli...

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Luis Aragones, İtalyan basınına ilginç açıklamalarda bulundu. Corriera dello Sport, Aragones'le yapılan röportaja tam sayfa ayırırken, İspanyol hoca, İstanbul'da şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşmadığını söyledi.

Fenerbahçe hakkındaki ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu ifade eden Aragones, "F.Bahçe'de hangi İtalyan futbolcuyu görmek istersiniz?" şeklindeki soruya, "Takımımdan çok memnunum. Ayrıca transferlerle ilgili yöneticiler istediğim yönde hareket ettiler. Ancak Udineseli Di Natale'yi F.Bahçe'de görmek isterim. Di Natale, teknik olarak çok iyi ve gol hisleri çok kuvvetli. Beklenmedik anda rakibin canını yakıyor." dedi.

F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarıyla karşılaşmasını istediğini de dile getiren Aragones, İtalya'da takım çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili olarak ise, "F.Bahçe'nin lig ve Avrupa'da başarılı olmasını istiyorum. Ancak ileride iyi bir teklif gelirse kariyerimi İtalya'da tamamlayabilirim." değerlendirmesini yaptı.

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