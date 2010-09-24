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"DEVRİMCİ KARARGAH" OPERASYONUNDA 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

24 Eylül 2010 14:40

-"DEVRİMCİ KARARGAH" OPERASYONUNDA 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Ankara ve Bursa'da ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Beşiktaş Adliyesine gönderildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve ev adreslerinde yapılan aramada, 5 adet tüfek, 7 adet tabanca, 8 adet şarjör, bir adet dürbün, 2 adet kelepçe, 2 adet cop, 7 adet komando bıçağı, bir adet şok cihazı, 166 adet fişek, 23 adet sahte kimlik ve sürücü belgesi, 42 adet sahte mühür ve kaşe, 5 adet kar maskesi, bir adet muşta ile çok sayıda örgütsel doküman ve bilişim malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

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