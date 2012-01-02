-"Devrimci karargah terör örgütü" iddianamesi kabul edildi İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012- İstanbul'da, Devrimci karargah terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 avukatın da aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Devrimci karargah ana davasına bakan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmail Tandoğan tarafından hazırlanan 12 sayfalık iddianamede, devrimci karargah terör örgütüne yönelik daha önce yapılan soruşturmalar sonucunda örgütle ilgili ayrıntılı açıklamalar yapıldığı ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgütle ilgili yürütülen bir dava olduğu belirtilerek, sanıklardan Okan Duman'ın örgüt içinde faaliyet gösterdiği, örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticileriyle irtibatının olduğu ve diğer sanıklar Coşkun Kıyamçiçek ile avukat Özcan Kılıç'ın da bu sanıkla irtibatlarının olduğunun tespit edildiği aktarıldı. İddianamede, tutuklu sanık Okan Duman'ın, ''terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 ile 22,5 yıl, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1,5 ile 7,5 yıl, ''mala zarar vermek'' suçundan 3 ile 18 yıl, 2 kez ''tehlikeli madde bulundurmak'' suçundan 13,5 ile 36 yıl, ''iftira atmak'' suçundan 1,5 ile 6 yıl ve ''sahte kimlik kullanmak'' suçundan da 1,5 ile 6 yıl olmak üzere toplam 36 ile 96 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklardan Coşkun Kıyamçiçek ve tutuksuz Özcan Kılıç'ın da, '' terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması istendi. Devrimci karargah örgütü ana davasıyla birleştirilmesi talepli gönderilen iddianameyi kabul eden İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, önümüzdeki günlerde bu taleple ilgili karar verecek.