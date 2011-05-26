-"DEVRİM İÇİN FACEBOOK YETERLİ DEĞİL" PARIS (A.A) - 25.05.2011 - Facebook'un kurucusu ve patronu Mark Zuckerberg, internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook'un devrim yapmak için "ne gerekli, ne de yeterli" olduğunu söyledi. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve internet dünyasının en güçlü 1000 patronunu ilk kez bir araya getiren e-G8 Forum'un kapanışında konuşan Zuckerberg, Tunus ve Mısır başta olmak üzere, Arap ülkelerindeki protesto hareketlerine atfen yaptığı açıklamada, "Bir teknoloji şirketinin protesto hareketlerinde rol oynadığı yönünde iddiada bulunması son derece kibirli bir tavır takınılması anlamına gelir" dedi. 27 yaşındaki Zuckerberg, "Devrim için, Facebook ne gerekliydi, ne de yeterli, (Arap ülkelerindeki) devrimi, kendi geleceğini kendisi ele alan halklar yaptı" diye konuştu. "Belki, Facebook bazı kolaylıklar sağlamış olabilir" diyen Zuckerberg, gazetelerin, Facebook'un ayaklanmalarda oynadığı rolü abartığını savundu.