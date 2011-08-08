-"DEVLER, İZMİR'DE SAHAYA ÇIKIYOR İZMİR (A.A) - 08.08.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesindeki önemli hazırlık turnuvalarından biri olan ''Spor Toto World Cup 10'', 11-13 Ağustos'ta İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak. Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımın bu yıl ilk kez seyircilerin karşısına çıkacağı Spor Toto World Cup 10'da Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Almanya ve Ukrayna mücadele edecek. Daha önceki 9 organizasyonda A Milli Takım, 2005, 2006 ve 2008'de rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. 2003, 2004, 2007 ve 2009 yıllarında turnuvayı ikinci sırada tamamlayan 12 Dev Adam'ın bu sezonki kadrosunda bulunan Ender Arslan, daha önceki 9 turnuvada da Milli Takım kadrosunda yer aldı. Hidayet Türkoğlu'nun 8 yıl yer aldığı organizasyonda, Kerem Tunçeri, Oğuz Savaş ile Semih Erden 7'şer kez kendilerine şans buldular. Spor Toto World Cup'ta şu ana kadar 43 oyuncunun mücadele ettiği Ay Yıldızlı ekipte, şans bulmaları halinde Doğuş Balbay, Duşan Cantekin, Emir Preldzic, Enes Kanter, Furkan Aldemir ile İzzet Türkyılmaz ilk kez forma giyecek. -İZMİR 2. KEZ EV SAHİBİ- 23. Üniversite Yaz Oyunları için inşa edilen ve Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (D) Grubu maçlarına sahne olan Halkapınar Spor Salonu, daha önce 22-26 Ağustos 2007'de düzenlenen World Cup 6'ya ev sahipliği yapmıştı. A Milli Takım, 2007 İzmir'de düzenlenen Efes Pilsen World Cup 6 finalinde Hırvatistan'a 77-69'luk skorla mağlup olarak ikinci olmuştu. Turnuva İzmir'in dışında daha önce İstanbul'da 4, Ankara'da 3 Konya'da ise 1 kez düzenlendi. -EN FAZLA KAZANAN TÜRKİYE- Şu ana kadar yapılan organizasyonlarda 3 kez mutlu sona ulaşan Türkiye, en fazla birinci sırayı alan ülke olurken, A Milli Takım'ı 2 birincilikle Hırvatistan, birer şampiyonlukla Arjantin, İtalya, Sırbistan ve Slovenya takip etti. Daha önceki 9 turnuvaya Türkiye'nin dışında 25 farklı ülkenin katıldığı organizasyona, Sırbistan beşinci, Almanya ise üçüncü kez katılacak. Ukrayna'nın ilk kez mücadele edeceği organizasyonda şu ana kadar Letonya, Rusya, Slovenya (3), Büyük Britanya, Çin, Hırvatistan, İtalya, Kanada, Lübnan (2), Angola, Arjantin, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, İsrail, İsveç, Katar, Makedonya, Polonya, Portekiz ve Yeni Zelanda ise birer kez mücadele etti. -BİLET SATIŞLARI- Biletix tarafından 26 Temmuz'da satışa sunulan turnuva biletleri, üç kategori halinde satışa devam ediyor. Birinci kategori 30, ikinci kategori 20 ve üçüncü kategorisi de 10 liradan satılan biletleri sporseverler üç günlük kombine bilet şeklinde de satın alabiliyorlar. -BASIN AKREDİTASYONLARI- Basın toplantısının 10 Ağustos Çarşamba günü saat 12.30'da düzenleneceği Spor Toto Basketball World Cup 10'u 50'nin üzerinde basın mensubu izleyeceği bildirildi. Üç gün sürecek organizasyonda müsabakalar CNN Türk tarafından yayınlanacak.