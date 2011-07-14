-"DESTEK ÖDEMELERİNE DEVAM EDİLECEK" ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2011 yılında da hububatta ton başına 50 liralık primin yanında gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemelerine devam edileceğini söyledi. Bakan Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, hububat alım fiyatlarını açıkladı. Alım fiyatları belirlenirken; üretim miktarı, geçen yılın fiyatları, maliyetler, enflasyon oranı, refah payı ve üretimin sürdürülebilirliği gibi hususların dikkate alındığını anlatan Bakan Eker, buna göre 2010 yılında 550 TL/ton olarak açıklanmış olan müdahale alım fiyatına ilave olarak 50 lira ton başına prim verdiklerini, diğer desteklerle birlikte bu rakamın 100 lirayı aştığını hatırlattı. Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan proteine dayalı alım sistemiyle yüksek protein içeren kaliteli buğdaylara daha yüksek fiyat verileceğini ifade eden Bakan Eker, örneğin; Temmuz-Ağustos dönemi için süne tahribatı oranı yüzde 1'in altında olup yüzde 12-12,5 protein içeren buğdayların ton başına 611 liraya, yüzde 12,5-13 protein içeren buğdayların ton başına 617 liraya, yüzde 13 ve yukarısı protein içeren buğdayların da ton başına 623 liraya satın alınacağını bildirdi. Eker, bu durumda, geçen yılın 550 TL/Tonluk başlangıç fiyatına göre bu yıl kalitesine bağlı olarak yüzde 13,27’ye kadar fiyat artışı sağlanmış olduğunu söyledi. Diğer gruptaki buğdaylar ile arpa müdahale alım fiyatlarının da bu fiyatlar esas alınarak belirleneceğini ifade eden Bakan Eker, ''Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımızca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2011 yılında da 50 TL/Ton’luk primin yanında gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemelerine devam edilecek'' dedi. Eker, Temmuz ve Ağustos ayları için belirlenmiş olan 605 TL/Tonluk müdahale alım fiyatının, Bakanlıkça verilen prim ve diğer destekler toplamı olan 115 TL/Ton ile birlikte 720 TL/Tona, Eylül ayında 725 TL/Tona, Ekim ayındaki 730 TL/Tona, Kasım ayındaki 620 TL/Tonluk fiyatın da 735 TL/Tona yükseleceğini söyledi. Açıklanan fiyatların müdahale alım fiyatları olduğuna işarete eden Bakan Eker, ''Yani biz diyoruz ki eğer piyasada daha yüksek bir fiyata satamıyorsanız, daha iyi bir fiyata satamıyorsanız, daha düşük fiyata vermeyin getirin biz bu fiyattan ne kadar ürününüz varsa hepsini alırız. 1 ton buğdayın maliyeti 499 liradır. Yani 500 dersek bizim verdiğimiz fiyat bunun oldukça üzerinde olan bir fiyattır. Üreticilerimizin ürününü piyasada değerlendirememesi halinde, TMO’ya yönelen ürünün tamamı satın alınacaktır'' diye konuştu. Eker, TMO'nun alımı gerçekleştirmek için Türkiye'nin belirlenen noktalarında hazırlıklarını tamamladığını söyledi. -''ÇİFTÇİLER ÜRÜN KARTI İLE ALIM NOKTALARINA GELECEK''- Bakan Eker, üreticilerin ürün tesliminde TMO işyerlerinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri ve TMO tarafından belirlenen 14 bankadan alacakları ürün kartı ile alım noktalarına gelmeleri gerektiğini bildirdi. Ürün kartı ile ürününü getiren üreticilerin, ürünlerini daha kısa sürede teslim edebileceğini anlatan Bakan Eker, ürünlerinin bedellerini ise 1 ay yerine 15 gün içerisinde alabileceğini vurguladı. Bakan Eker, bu yıl hububat piyasalarıyla ilgili yeni bir uygulama başlatacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Daha önce hükümetimiz döneminde lisanslı depoculuk kanunu çıkarıldı. Bu kanun çerçevesinde de TMO ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklığıyla bir şirket kuruldu. Bu sezon lisanslı depoculuk uygulamasını hububatta başlatacağız. Başlatacağımız uygulamayla artık ürün bir kez tarladan depoya giderken ve bir de fabrikaya işlenmeye giderken taşınacak. Başka bir şekilde mal taşınmayacak. Çünkü mal taşınması esnasında kalitede, miktarda, fiziki kayıplar yaşanıyor. Çağdaş dünyada olduğu gibi Türkiye de bu sisteme geçiyor. Bunun ilk uygulamasını hububat piyasasında başlatıyoruz.'' Bakan Eker, Türkiye genelindeki buğdayın kalitesinin ne durumda olduğuyla ilgili bir soru üzerine bu yıl süne tahribatının önceki yıllara göre daha az olduğunu, dolayısıyla ürün kalitesini de bu yıl daha iyi beklediklerini kaydetti. Eker, 2011 yılı hasat sezonunun bereketli olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.