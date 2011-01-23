-"DERİN DENİZ ŞAMPİYONU" KARADENİZ'E GELİYOR ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - ABD'li enerji firması Exxon Mobil tarafından özel olarak yaptırılan ve dünyanın en modern petrol arama gemilerinden biri olarak gösterilen Deepwater Champion (derin deniz şampiyonu) Karadeniz'e gelmek için yola çıktı. AA muhabirine konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, Güney Kore'deki tersanelerde yaptırılan Deepwater Champion şu anda Güney Afrika Cape Town kentine kadar ulaştığını belirtirken, geminin Mart ayının ilk yarısında Türkiye'de Bandırma'ya ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Uysal, ''Mart sonu veya Nisan başında Kastamonu açıklarında sondaja başlamasını planlıyorlar'' dedi. Karadeniz'de ortalama su derinliğinin 2 bin metre olduğunu kaydeden Uysal, ''Ondan sonraki hedef derinliğimiz 3 bin 500 metre ile 4 bin 500 metre arasında değişiyor. Yani orada toplam sondaj 6 bin 6 bin 500 metreyi bulacak'' dedi. Yapılan anlaşma çerçevesinde Exxon Mobil'in Karadeniz'de iki adet kuyu açma mükellefiyeti bulunduğunu söyleyen TPAO Genel Müdürü, kuyulardan ilkinin Kastamonu açıklarında açılacağını, daha sonra da şirketin elde ettiği neticelere göre ikinci kuyuyu açmak isteyebileceğini bildirdi. Söz konusu geminin sondajda şu anda dünyadaki en modern gemi olduğunu vurgulayan Uysal, şunları söyledi: ''Bu gemi ilk aramasını Türkiye'de yapacak, inşallah da hep Türkiye'de kalacak. Bizim şu anda Karadeniz'deki ortalama sondaj maliyetimiz 200 milyon dolar civarında. Exxon Mobil yaptığımız anlaşma çerçevesinde bütün arama masraflarını karşılayacak. İki arama sondajının da yine bütün masrafları şirkete ait olacak. Eğer bir petrol bulma durumu hasıl olursa bu sefer yatırımlara TPAO da katılacak. Exxon Mobil de bugüne kadar yaptığı harcamaları bir üretim olması durumunda üretilen petrolün bir kısmından o masrafları geri alacak.'' -GEMİ İLK KEZ KARADENİZ'DE KULLANILACAK- Exxon Mobil'in Güney Kore'deki tersanelerde yaptırdığı Deepwater Champion son modern teknoloji ile inşa edildi ve şirket bu gemiyi ilk defa Karadeniz'de kullanacak. Deepwater Champion, su derinliği 3 bin 600 metre olan derin denizlerde, yaklaşık 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapma yeteneğine sahip bulunuyor. Gemi altıncı nesil bir sondaj gemisi olarak ifade ediliyor. Geminin bir diğer özelliği de iki tane sondaj sisteminin bulunması. Bunlardan biriyle sondaj yapılırken, ötekiyle aynı anda üretim yapılabiliyor. Bu da diğer sondaj gemilerine göre işlerin yapılma süresini kısaltıyor. Örneğin normalde 90 günde yapılabilen bir sondajı bu gemiyle 50 günde yapabilmek mümkün hale geliyor. Geminin Marmara boğazındaki köprülerin altından kolayca geçebilmesi için kulenin iki adet sökülebilir bölümü de bulunuyor. Çift gövdeli gemi, açık denizlerde 9 metre yükseklikteki dalgalar karşısında ve saatte 110 kilometre hızındaki rüzgarda dahi, uydu bağlantısı ile pozisyonunu otomatik olarak koruyabiliyor.