-"DER SPIEGEL"DEN TERÖR SALDIRISI İDDİASI BERLİN (A.A) - 20.11.2010 - Alman "Der Spiegel" dergisi, başkent Berlin'deki "Reichstag" adı verilen Federal Meclis Binasına terör saldırısı düzenlenmesinin planlandığını iddia etti. Derginin haberinde, aralarında bir Türkün de bulunduğu 6 kişiden oluşan bir terör grubunun meclis binasında katliam yapmayı planladığı, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin hafta içinde bu nedenle somut bir terör saldırısı olacağı yönünde açıklama yaptığı belirtildi. Haberde, bir terör örgütü üyesinin bu konuda telefonla Federal Suç Dairesini (BKA) çok kez arayarak bilgi verdiği, bu bilgilere göre, teröristlerden ikisinin Berlin'e gelerek izini kaybettirdiği, üçünün Türk, Alman ve Kuzey Afrikalı olduğu, birinin milliyetinin ise bilinmediği ifade edildi. Güvenlik birimlerine bilgi veren terör örgütü üyesinin, söz konusu 4 kişinin Almanya'ya gelmek için talimat beklediğini, saldırıların şubat ya da mart ayında düzenlenmesinin planlandığını söylediği kaydedildi. Focus dergisi de Bakan Maiziere'nin, saldırıların Berlin, Hamburg, Münih, Frankfurt, Köln ya da Bonn gibi büyük şehirlerde düzenlenebileceğini tahmin ettiğini belirterek, bu konuda eyalet içişleri bakanlarına görüşlerini ilettiğini yazdı. Rheinland-Pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı Karl Peter Bruch da Berlin, Münih ve Hamburg'da saldırılar düzenleneceği yönünde somut bilgilere sahip olduklarını söyledi. Derginin haberinde ayrıca, GSG-9 adı verilen özel müdahale timinin, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde, teröristlerin kalabileceği tahmin edilen bazı evleri gözetim altında tuttuğu kaydedildi.