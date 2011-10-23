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Dünya

"Depremin büyüklüğünü revize ettik" İSTANBUL (A.A)

23 Ekim 2011 19:22

-"Depremin büyüklüğünü revize ettik" İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Van Tabanlı'daki depremin büyüklüğünü ve yerini doğru verdiklerini dile getirerek, ''Büyüklüğünü ilk olarak yerel olarak verdik, daha sonra revize ettik'' dedi. Erdik, yaptığı açıklamada, depremin büyüklüğü konusundaki farklı bilgilere işaret ederek, Enstitü olarak süratle hareket ettiklerini ifade etti. ''Depremin büyüklüğünü ve yerini doğru verdik. Büyüklüğünü ilk olarak yerel olarak verdik, daha sonra revize ettik'' diyen Erdik, 6.6 büyüklüğün yerel olduğunu, daha sonra moment büyüklüğünü 7.2 olarak revize ettiklerini söyledi. Erdik, depremlerde önemli olanın büyüklük değil, şiddet olduğuna da dikkati çekerek, ''Van'da şiddet 8 mertebesinde. 9 şiddetinin görüldüğü yerler de var'' dedi.

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