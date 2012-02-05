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Dünya

"Denktaş Vakfı" kuruluyor LEFKOŞA (A.A)

05 Şubat 2012 13:14

-"Denktaş Vakfı" kuruluyor LEFKOŞA (A.A) - 05.02.2012 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bıraktığı arşiv, vakıf çatısı altında toplanıyor. Bu amaçla, ''Denktaş Vakfı'' kurulması için çalışmalara başlandı. Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, AA'ya yaptığı açıklamada, ''Denktaş Vakfı''nı kurma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, Rauf Denktaş'ın 2005'den itibaren Lefkoşa'da çalışma ofisi olarak kullandığı binanın iki odasının olduğu gibi bırakılacağını, diğer kısmının da vakfa ait olacağını söyledi. Rauf Denktaş'ın bıraktığı arşivin elektronik ortama aktarılması için çalışmaların başladığını ve bunun uzun bir süre alacağını ifade eden Serdar Denktaş, bu çalışmalar tamamlanınca, binanın bir kısmının da ''Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi'' olarak kullanılacağını açıkladı. Serdar Denktaş, ''Zaten Kıbrıs Türk tarihini araştırdığınızda Denktaş'ın hayatı, Denktaş'ı araştırdığınızda Kıbrıs Türk tarihi ortaya çıkıyor'' dedi. Serdar Denktaş, Denktaş'ın çalışma ofisini bu şekilde, geleceğe yönelik akademisyenlere ve öğrencilere açık araştırma merkezi olarak planladıklarını kaydetti.

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