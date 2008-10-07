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Spor

"Denizli'yi düşünmüyoruz"

Ertuğrul Sağlam ile beraber istifasını sunan ancak kabul edilmeyen menajer Sinan Engin, yaşanan olaylardan sonra içini döktü

07 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından, siyah beyazlı yönetim yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Sağlam ile beraber istifasını sunan ancak başkan Demirören tarafından kabul edilmeyen menajer Sinan Engin, yaşanan olaylardan sonra içini döktü. Engin, istifa ettiğini ve başkan Yıldırım Demirören tarafından istifasının kabul edilmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle ben de Ertuğrul Sağlam ile birlikte istifa ettim ama bu kararım kabul edilmedi. Ben bu saatten sonra istifa düşüncemi rafa kaldırıyorum. Tek düşüncem Beşiktaş'ı içinde bulunduğu bu kaos ortamından çıkarmak. Ben Yıldırım Demirören yönetimi ile geldim ve bugünden sonra sadece onlarla beraber giderim. Ayrıca şunu da belirteyim Beşiktaş'ın yeni hocası yabancı olacaktır. Dün ve bugün medyada çıkan haberlerde Mustafa Denizli'nin adı Beşiktaş ile anılıyor. Ama ben bu takımın menajeri olarak kesinlikle böyle bir düşüncemizin olmadığı söylemek isterim. Denizli'nin Beşiktaş'ın teknik direktörü olmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Ayrıca yabancı olmasının düşündüğümüz yeni teknik adamımıza bu takımı en iyi anlatacak kişi benim. Yeni gelecek teknik adamımıza kısa sürede hem ülkemizi, hem de Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde anlatacağıma eminim."

Engin ayrıca Beşiktaş'ın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini de vurgularken, "Kimse Beşiktaş'ı düşünmüyor. Herkes olayları kendine göre yorumluyor. Ama ortada Beşiktaş var ve bu durumdan en çok zarar gören kulübümüz oluyor. Son oynadığımız Hacettepe maçında beni istifaya davet eden taraftarlarımıza da söylemek istiyorum. Ben istifa edince her şey düzelecek miydi? Bundan sonra herkes Beşiktaş'ın menfaatleri için ne dediğini ve nasıl hareket ettiğine dikkat etmelidir" şeklinde konuştu.

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