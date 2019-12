"Denizli maçı hayati önem taşıyor"

Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçının kendileri için hayati derecede önemli bir maç olduğunu söyledi. Zeydan, Süper Lig'in ateşten gömlek olduğunu, bu ligde başarılı olmak için takım olarak ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi.



Denizli'ye 3 puan almak için gittiklerini ifade eden Zeydan, şöyle konuştu: ''Denizlispor maçı bizim için hayati önem taşıyor. Rakibimizin puan sıralamasındaki yeri bizi ilgilendirmiyor. Biz 3 puan almak için Denizli'ye gidiyoruz. Teknik kadroya ve futbolculara güveniyoruz. Rakibimiz can derdinde, buna karşın her önlem alınacak. Bu maçta hakemlerden, görevlerini en üst düzeyde yerine getirmelerini, her iki takımı da güç durumda bırakacak hatalardan kaçınmalarını diliyoruz. Çünkü yapılan hakem hatalarından ötürü puan kayıplarına tahammülümüz kalmadı.''



Turkcell Süper Lig'in son haftalarına girildiği belirten Zeydan, şunları söyledi: ''Dün akşam bunun canlı örneğini yaşadık. Matematiksel olmasa bile, ligde kalması mucizelere bağlı olan Hacettepe, onurlu bir mücadele örneği göstererek, Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başarmıştır. Ligde 10. sıradan itibaren bütün takımlar küme düşmeme mücadelesi veriyor. Çok kritik maçlar var. Bazı takımların oynayacağı maçlar sadece kendi kaderlerini değil, düşmemek için mücadele eden takımların da kaderlerini etkiliyor. Bunlardan biri de Ankaragücü?Ankaraspor karşılaşması. Geçtiğimiz günlerde Ankaraspor ile Ankaragücü'nün birleşeceği yönünde basında bir takım haberler yer aldı. Bu haberlerin çıkması ile birlikte, bu hafta oynanacak karşılaşmanın şaibeli olacağı konusunda bir takım endişelerimiz mevcut. İnanıyorum ki, her iki takım da bu şaibeleri ortadan kaldıracak ve onurlu bir mücadele sergileyeceklerdir.''