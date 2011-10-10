-"Denizbank'ın satışı için süre kısıtlaması yok" BRÜKSEL (A.A) - 10.10.2011 - Belçika, Fransa ve Lüksemburg hükümetlerinin ortak operasyonuyla kurtarılan Dexia, Türkiye'deki iştiraki Denizbank'ı satmakta aceleci davranmayacak. Dexia üst Yöneticisi Pierre Mariani, düzenlediği basın toplantısında Denizbank'ın satışında süre kısıtlaması olmadığını söyledi. Bankanın sermaye yetersizliğinden değil, ''kısa vadeli fonlama'' sorunu nedeniyle zora girdiğini belirten Mariani, bu nedenle sermaye artırımı seçeneğine gerek olmadığını kaydetti. Mariani, Dexia'nın bölünme ve planlanan satışların ardından geriye kalacak riskli aktiflerinin ''kötü banka'' olarak adlandırılmayı hak etmediğini dile getirdi. Pierre Marani, bankanın zora girmesinin ardından müşterilerinin kayda değer miktarda para çekse de bu miktarın 2008'deki kurtarma operasyonu sırasında çekilen mevduatla kıyaslanamayacağını belirtti.