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Ekonomi

"Denizbank, Dexia için Kaşıkçı elması gibi" İSTANBUL (A.A)

11 Ekim 2011 14:10

-"Denizbank, Dexia için Kaşıkçı elması gibi" İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Denizbank'ın Dexia için önemine ilişkin ''kaşıkçı elması gibi'' yorumunu yaptı. Ateş, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ile gerçekleştirilen ''İSTESOB Akıllı Kart''ın tanıtıldığı basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bankanın şu anda ''aslanlar gibi yoluna devam ettiğini'' söyledi. Denizbank'ın şu anda 500'in üzerinde şubesi bulunduğunu, 11 bin tane de ''denizci kaptanı'' olduğunu belirten Ateş, bankanın Dexia için önemine dair bir soruya, ''Bu, Türkiye için önemli bir kurum. Kaşıkçı elması gibi... Topkapı'daki en değerli, nadide şey nedir diye sorduğunuzda kaşıkçı elması derler'' yanıtını verdi. Hakan Ateş, bankanın İSTESOB gibi Türkiye'nin en büyük kurumlarıyla çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye çapında tarım alanında gerçekleştirdiklerini KOBİ'ler için de yapacaklarını, bunun en önemli ayağının İstanbul olduğunu kaydetti. İstanbul'da İSTESOB'un yaklaşık 260 bin üyesi bulunduğuna işaret eden Ateş, ''Esnaf, sanatkar dediğiniz zaman 10 milyon kişiden bahsediyoruz. Halamız, amcamız, dayımız, annemiz... İstihdamda da çok önemli rolü bulunan bir şey'' dedi. Belçika, Fransa ve Lüksemburg hükümetlerinin Dexia'yı kurtarma planının detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte satılacağı iddia edilen Denizbank'ın yüzde 75'i, Ekim 2006'da 2 milyar 437 milyon 386 bin dolara Fransız-Belçika ortaklığı olan bankacılık grubu Dexia'ya satılmıştı. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu'nda Denizbank'ın yanı sıra, 6 yerli ve 3 uluslararası finansal iştirak, 4 yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunuyor. DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli, Eurodeniz, DenizBank AG ve CJSC Dexia Bank ise uluslararası iştiraklerini oluşturuyor.

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