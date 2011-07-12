-"DENİZ OKULLARINA BAŞVURUDA AZALMA YOK" ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Okullarına yönelik başvuru sayısında azalma ve kaynak sorunu bulunmadığını, bu okullara alınacak öğrenci sayılarının komutanlığın kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini bildirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 8 Temmuz 2011'de bir gazetede yer alan ''Denizcilerde Mezun Sıkıntısı'' başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sayfasında yayımlanan açıklamada, gazetede ''Deniz Kuvvetleri Komutanlığının subay kaynağını oluşturan Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulunun her yıl verdiği mezun sayısının azaldığına dair bir haber yer aldığı'' hatırlatıldı. Deniz Okullarına alınacak öğrenci sayılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiği, bu kapsamda, yıllara bağlı olarak alınan öğrenci sayılarının değişiklik gösterebildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bahse konu haberde yer alan 'Deniz Kuvvetleri subay kaynağı bulmakta zorlanıyor' ifadesi gerçeği yansıtmamakta olup Deniz Okullarına yönelik başvuru sayısında herhangi bir azalma ve kaynak sorunu bulunmamaktadır. Deniz Okullarına 2011 yılında yapılan başvuru miktarları incelendiğinde Deniz Harp Okuluna 2010 yılına kıyasla yüzde 33 oranında artışla 24 bin 829 başvuru yapılmıştır. Bu sayı, Deniz Harp Okuluna son 10 yılda yapılan en yüksek başvuru sayısıdır. Deniz Lisesine ise 41 bin 506 ile geçmiş yıllarla aynı seviyede başvuru yapılmıştır.''