T24 LogoT24 Logo
Gündem

"DENİZ OKULLARINA BAŞVURUDA AZALMA YOK" ANKARA (A.A)

12 Temmuz 2011 00:30

-"DENİZ OKULLARINA BAŞVURUDA AZALMA YOK" ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Okullarına yönelik başvuru sayısında azalma ve kaynak sorunu bulunmadığını, bu okullara alınacak öğrenci sayılarının komutanlığın kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini bildirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 8 Temmuz 2011'de bir gazetede yer alan ''Denizcilerde Mezun Sıkıntısı'' başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sayfasında yayımlanan açıklamada, gazetede ''Deniz Kuvvetleri Komutanlığının subay kaynağını oluşturan Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulunun her yıl verdiği mezun sayısının azaldığına dair bir haber yer aldığı'' hatırlatıldı. Deniz Okullarına alınacak öğrenci sayılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiği, bu kapsamda, yıllara bağlı olarak alınan öğrenci sayılarının değişiklik gösterebildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bahse konu haberde yer alan 'Deniz Kuvvetleri subay kaynağı bulmakta zorlanıyor' ifadesi gerçeği yansıtmamakta olup Deniz Okullarına yönelik başvuru sayısında herhangi bir azalma ve kaynak sorunu bulunmamaktadır. Deniz Okullarına 2011 yılında yapılan başvuru miktarları incelendiğinde Deniz Harp Okuluna 2010 yılına kıyasla yüzde 33 oranında artışla 24 bin 829 başvuru yapılmıştır. Bu sayı, Deniz Harp Okuluna son 10 yılda yapılan en yüksek başvuru sayısıdır. Deniz Lisesine ise 41 bin 506 ile geçmiş yıllarla aynı seviyede başvuru yapılmıştır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24