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"DENİZ FENERİ"NDE TUTUKLULUĞA İTİRAZ ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2011 18:43

-"DENİZ FENERİ"NDE TUTUKLULUĞA İTİRAZ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişinin avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde tutuklanan Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik'in avukatları, itiraz dilekçelerini aynı mahkemeye verdi. İtirazı, nöbetçi hakim sıfatıyla çıktığı nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde tutuklama kararını veren hakim değerlendirecek. Hakim, tutukluluğun devamına karar vermesi durumunda, bu kararı incelenmek üzere nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderecek. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin avukatları, itiraz dilekçelerinde, müvekkilleri hakkında, üzerlerine atılı suçlamaları ispatlamaya yarayan kuvvetli suç şüphesi olmadığını savunurken, müvekkillerinin, soruşturmanın başlamasının ardından yurt dışına yaptıkları seyahatlere dikkat çekerek, kaçma şüphesinin bulunmadığını ifade ettiler.

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