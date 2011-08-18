-"Deniz Feneri e.V"de 3 kişi ifade verdi ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturma kapsamında 3 kişi ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz; Türkiye'deki Deniz Feneri Derneğinin Genel Sekreteri İbrahim A, derneğin eski Genel Başkanı Yusuf A. ve soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bir şüphelinin ortağı olduğu bildirilen Yusuf Bekir B'nin ifadesini aldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.