-"Deniz Feneri e.V." soruşturmasında tutuklama ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı. Zanlılar İzzet K, Hakkı S, Nurgül G. ve Mehmet Sıddık B, Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı. Mahkeme, İzzet K. ve Mehmet Sıddık B'yi tutuklarken, Hakkı S. ve Nurgül G'yi haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla serbest bıraktı.