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"DENİZ FENERİ e.V." SORUŞTURMASINA MÜFETTİŞ ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 21:07

-"DENİZ FENERİ e.V." SORUŞTURMASINA MÜFETTİŞ ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında tutuklanan Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'ın avukatının soruşturmayı yürüten savcılar hakkında yaptıkları şikayet üzerine konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Alınan bilgiye göre, Akman ve Karaman'ın avukatı ''Savcıların mahkeme kararında tahrifat yaptıkları'' gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Şikayeti görüşen HSYK 3. Dairesi, konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin bu sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesine gelerek soruşturmaya ait dosyaları inceledikleri öğrenildi.

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