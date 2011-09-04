-"Deniz Feneri e.V." soruşturması BURDUR (A.A) - 04.09.2011 - Burdur Valisi Süleyman Tapsız, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunduğu dönemde ''Deniz Feneri e.V.'' soruşturmasına ilişkin hakkında çıkan iddialara yönelik, hiç kimse ile herhangi bir irtibatı ve telefon görüşmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Vali Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı gazetelerde ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturma kapsamında, ''bir televizyon kanalına polis tarafından yapılacak aramanın, kanal yöneticilerine dönemin İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından haber verildiği'' şeklinde çeşitli iddiaların yer aldığını belirterek, söz konusu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Kalem Müdürü olarak görev yaptığını belirten Vali Tapsız, ''Anılan konuya ilişkin iddialar doğru değildir. Bu konuya ilişkin hiç kimse ile herhangi bir irtibatım ve telefon görüşmem kesinlikle söz konusu olmamıştır'' dedi.