T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Deniz Feneri e.V." soruşturması BURDUR (A.A)

04 Eylül 2011 16:48

-"Deniz Feneri e.V." soruşturması BURDUR (A.A) - 04.09.2011 - Burdur Valisi Süleyman Tapsız, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunduğu dönemde ''Deniz Feneri e.V.'' soruşturmasına ilişkin hakkında çıkan iddialara yönelik, hiç kimse ile herhangi bir irtibatı ve telefon görüşmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Vali Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı gazetelerde ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturma kapsamında, ''bir televizyon kanalına polis tarafından yapılacak aramanın, kanal yöneticilerine dönemin İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından haber verildiği'' şeklinde çeşitli iddiaların yer aldığını belirterek, söz konusu iddiaların doğru olmadığını söyledi.  Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Kalem Müdürü olarak görev yaptığını belirten Vali Tapsız, ''Anılan konuya ilişkin iddialar doğru değildir. Bu konuya ilişkin hiç kimse ile herhangi bir irtibatım ve telefon görüşmem kesinlikle söz konusu olmamıştır'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24