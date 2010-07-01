"Deniz canavarı" fosili bulundu

<span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">T24- </span><strong>Peru'da, yazar Herman Melville'in ünlü Moby Dick adlı romanına konu olan balina cinsi kaşalotun atalarına ait bir fosil bulundu.</strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="editor"><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="editor"><br /></span></span><br />İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan habere göre, 12-13 milyon <linkz id="linkz3">yıllık fosilin 36 santimetrelik dişleri bulunuyor ve çene kemiği de bugünkü türdeşlerinin aksine "vahşi bir <linkz id="linkz0"><nobr>deniz</nobr> canavarı" olduğunu düşündürüyor.<br /><a rel="nofollow" href="http://www.sabah.com.tr/fotohaber/dunya/efsanevi_yaratiklar?tc=66&page=1" target="_blank"><br />Paris Doğa Tarihi Müzesi'nde görev yapan Olivier Lambert'ın önderliğinde <linkz id="linkz2">uluslararası bir araştırma grubu tarafından bulunan fosile "Leviathan melvillei" adı verildi.<br /><br />Dişli balinaların <linkz id="linkz4"><nobr>en</nobr> büyüğü olan kaşalot (Physeter macrocephalus), genellikle sadece mürekkep balığıyla beslenir. Ancak fosili bulunan nesli tükenmiş bu türün, <linkz id="linkz1">denizde yaşayan diğer büyük canlılarla beslenen vahşi bir avcı olduğu belirtiliyor.</linkz></linkz></linkz></a></linkz></linkz>