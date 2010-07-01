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Dünya

"Deniz canavarı" fosili bulundu

Peru'da, yazar Herman Melville'in ünlü Moby Dick adlı romanına konu olan balina cinsi kaşalotun atalarına ait bir fosil bulundu.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Peru'da, yazar Herman Melville'in ünlü Moby Dick adlı romanına konu olan balina cinsi kaşalotun atalarına ait bir fosil bulundu.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan habere göre, 12-13 milyon yıllık fosilin 36 santimetrelik dişleri bulunuyor ve çene kemiği de bugünkü türdeşlerinin aksine "vahşi bir deniz canavarı" olduğunu düşündürüyor.

Paris Doğa Tarihi Müzesi'nde görev yapan Olivier Lambert'ın önderliğinde uluslararası bir araştırma grubu tarafından bulunan fosile "Leviathan melvillei" adı verildi.

Dişli balinaların en büyüğü olan kaşalot (Physeter macrocephalus), genellikle sadece mürekkep balığıyla beslenir. Ancak fosili bulunan nesli tükenmiş bu türün, denizde yaşayan diğer büyük canlılarla beslenen vahşi bir avcı olduğu belirtiliyor.

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