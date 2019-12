"Denetleyici olacağız"

Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, amaçlarının oyuna müdahale etmeden denetleyici olmak olduğunu söyledi.





Kulüpler Birliği Vakfı'nın Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'de, Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerine yönelik düzenlediği sempozyumda konuşan Mahmut Özgener, gelişmeleri paylaşıp, önerileri dinlemek için burada bulunduklarını kaydetti.



Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve yönetim kurulu üyesi Ufuk Özerten'le birlikte toplantıya katılmalarının, verdikleri önemin bir işareti olduğunu ifade eden Özgener, "Ben ve Lutfi Ardıboğan, Belçika Futbol Federasyonu'na vereceğimiz yemek nedeniyle erken ayrılmak zorundayız, ancak Ufuk Özerten sonuna kadar sizlerle kalacak" derken, düzenli olarak yapılmasını umut ettikleri bu toplantıların olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını vurguladı.



Hasan Doğan'la birlikte göreve geldikleri şubat ayında başlattıkları ve yeni dönemde de sürdürecekleri prensiplerin bulunduğunu aktaran Özgener, "Popülizmden uzak, kararlı bir anlayışla Türk futbolunda güven ile adalet duygusunu yeniden inşa etmeyi amaçladık. Bizim federasyon olarak amacımız, oyuna müdahale etmeden denetleyici olmak" dedi.





"Kurullarımız eşit ve adil davranacaktır"



Özgener, Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan kurullara yardımcı olunması gerektiğini anlatırken, "Bu kurullar federasyona değil, kulüplere hizmet için vardır. Her kurul üyesi de eşit ve adil davranacaktır. Bizim de onlara karşı telkinimiz olamaz. Alınan kararları biz de basından öğreniyoruz. Objektiflik ve saygınlığın sürmesi için yardımcı olunmalı. Kararlar ne kadar az speküle edilirse, ortak huzur o kadar çabuk sağlanır" diye konuştu.



Futbol Federasyonu'nun, futbolun gelişmesi için çalışan referans bir kurum olacağını dile getiren Özgener, ilk göreve geldikleri şubat ayından itibaren hayati kararlara imza attıklarını kaydedtti.





"Lisasn uygulamasında adil olduk"



Özgener, liglerde mücadele edecek takımların lisans alabilmeleri yolundaki denetlemeleri eksiksiz uyguladıklarını ve herkese adil davrandıklarını söyledi.



Göreve geldikleri dönemde, kulüp lisans uygulamasıyla ilgili var olan kuralların aksine, farklı uygulamaların yapıldığını tespit ettiklerini dile getirerek, "Kurallar gereği futbolcusuna, antrenörüne borcu olan bir kulübe lisans verilmemesi lazım. Ama bizden önceki federasyon döneminde keyfi uygulamalarla önemli sayıda kulübe bu lisans borçlarına rağmen verilmiş. Bazı kulüplere kurallar ciddi bir şekilde uygulanırken, bazılarına ise farklı davranılmış. Örneğin Samsunspor, borcu nedeniyle kadrosuna ikinci bir kaleci dahi alamazken, 20 küsur kulübe bu hak ayrıca tanınmış" şeklinde konuştu.



Kendi dönemlerinde kuralların her kulübe aynı şekilde uygulandığını belirten Özgener, "Belki sizleri üzdük, ama uzun vadede ne yapmak istediğimizi anlayacağınızı sanıyorum. Borcu olan hiçbir kulübe lisans vermedik. Bu kararı verirken üzüldük, ama biz mali disiplini sağlamadığımız taktirde futbolu bugünkü sıkıntılarından kurtaramayacağımız inancıyla kararlarımızı aldık. Görevde olduğumuz sürece kurallar, tüm kulüplere aynı şekilde uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.



Ayrıca, sezon öncesi ile devre arasında Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının

katılımıyla yapılan İddaa turnuvalarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarına değinen Özgener, "Kulüplerin gelir kaybı yaşamaması için son kez bu turnuvalara izin verdik. Bir takımımız 45 günde 18 maç yapmış. Burada kulüpler ile İddaa ayağından önemli şikayetler geldi. Bu sistem bu şekilde devam edemez. Kulüplere, 'Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz' dedim. Turnuvaları yeniden organize etmemiz lazım. Kulüpler Birliği ve federasyon olarak birlikte organize etmemiz gerekiyor. Biz federasyon olarak bu konuda maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek sözlerini tamamladı.