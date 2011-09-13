T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Denetlenen devlet güçlü devlettir" ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 17:44

-"Denetlenen devlet güçlü devlettir" ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, vatandaşına hesap verebilen ve denetlenen devletin güçlü bir devlet olacağını belirtti. Bağış, Sayıştay Konferans Salonu'nda AB destekli "Performans Denetim Rehberi Hazırlanması Hakkında Teknik Yardım Projesi'nin" açılış toplantısına katıldı. Avrupa Birliği yolunda Türkiye'de 9 yılda sessiz devrimler gerçekleştiğine işaret eden Bakan Bağış, Türkiye'nin Avrupa'nın reçetesini iyi uyguladığını ancak diyetisyen Avrupa'nın kendi reçetesini uygulayamadığını kaydetti. Egemen Bağış, Türkiye'nin ikinci çeyrekte de Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğuna dikkati çekerek, bu gelişmelerin Kamu Mali Yönetimi ve Dış Denetim reformları sayesinde olduğunu, bu reformların hem siyasi hem teknik anlamda Türkiye'de bir değişim ve dönüşüm sürecini uygulamaya fırsat verdiğini ifade etti. Siyasi açıdan reformların hem hesap verebilirliğin artırılmasını sağladığını hem de demokratik sistemin güçlendirilmesinde önemli hizmetler verdiğini kaydeden Bağış, teknik açıdan ise Mali Kontrol başlıklı 32. faslın kapanış kriterlerine yönelik önemli başarılar elde edilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Bağış, 2003 yılında 5018 sayılı kanunun, daha sonra Sayıştay kanununun Türkiye'de denetim anlayışının değişmesine vesile olduğunu ve Türkiye'nin artık örnek gösterilen ülkeler arasında girdiğini söyledi. Kamu kaynaklarının vatandaşın parası olduğuna işaret eden Bağış, "Kamu arazisine, kamu malına benim dediğiniz zaman aslında olaylara bakışınız değişiyor. Eğer kamu bankası sizinse hortumlatmazsınız, kamu arazisi sizinse üzerine gece kondu yaptırmazsınız, kamu elektriği sizinse birilerinin kaçak hat çekmesine izin vermezsiniz, işte Türkiye'de son 9 yılda yaşanan asıl değişim kamunun malının hepimizin ortak malı olduğu, denetlenmesi ve hakkaniyetle emanet olarak görülüp doğru kullanılması gerektiği zihniyetinin oturtulmasıdır. Bu konuda AB sürecini de çok önemli katkısı oldu" diye konuştu. Performans Denetim Rehberi Hazırlanması Hakkında Teknik Yardım Projesinin hem iç mali kontrol sistemini daha işler hale getirilmesini sağlayacak hem bir takım ihtiyaç duyulan düzenlemelerin ortaya çıkmasına vesile olacağını söyleyen Bağış, "Güçlü devlet vatandaşına hesap verebilen devlettir, denetlenen devlet güçlü devlettir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24