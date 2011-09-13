-"Denetlenen devlet güçlü devlettir" ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, vatandaşına hesap verebilen ve denetlenen devletin güçlü bir devlet olacağını belirtti. Bağış, Sayıştay Konferans Salonu'nda AB destekli "Performans Denetim Rehberi Hazırlanması Hakkında Teknik Yardım Projesi'nin" açılış toplantısına katıldı. Avrupa Birliği yolunda Türkiye'de 9 yılda sessiz devrimler gerçekleştiğine işaret eden Bakan Bağış, Türkiye'nin Avrupa'nın reçetesini iyi uyguladığını ancak diyetisyen Avrupa'nın kendi reçetesini uygulayamadığını kaydetti. Egemen Bağış, Türkiye'nin ikinci çeyrekte de Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğuna dikkati çekerek, bu gelişmelerin Kamu Mali Yönetimi ve Dış Denetim reformları sayesinde olduğunu, bu reformların hem siyasi hem teknik anlamda Türkiye'de bir değişim ve dönüşüm sürecini uygulamaya fırsat verdiğini ifade etti. Siyasi açıdan reformların hem hesap verebilirliğin artırılmasını sağladığını hem de demokratik sistemin güçlendirilmesinde önemli hizmetler verdiğini kaydeden Bağış, teknik açıdan ise Mali Kontrol başlıklı 32. faslın kapanış kriterlerine yönelik önemli başarılar elde edilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Bağış, 2003 yılında 5018 sayılı kanunun, daha sonra Sayıştay kanununun Türkiye'de denetim anlayışının değişmesine vesile olduğunu ve Türkiye'nin artık örnek gösterilen ülkeler arasında girdiğini söyledi. Kamu kaynaklarının vatandaşın parası olduğuna işaret eden Bağış, "Kamu arazisine, kamu malına benim dediğiniz zaman aslında olaylara bakışınız değişiyor. Eğer kamu bankası sizinse hortumlatmazsınız, kamu arazisi sizinse üzerine gece kondu yaptırmazsınız, kamu elektriği sizinse birilerinin kaçak hat çekmesine izin vermezsiniz, işte Türkiye'de son 9 yılda yaşanan asıl değişim kamunun malının hepimizin ortak malı olduğu, denetlenmesi ve hakkaniyetle emanet olarak görülüp doğru kullanılması gerektiği zihniyetinin oturtulmasıdır. Bu konuda AB sürecini de çok önemli katkısı oldu" diye konuştu. Performans Denetim Rehberi Hazırlanması Hakkında Teknik Yardım Projesinin hem iç mali kontrol sistemini daha işler hale getirilmesini sağlayacak hem bir takım ihtiyaç duyulan düzenlemelerin ortaya çıkmasına vesile olacağını söyleyen Bağış, "Güçlü devlet vatandaşına hesap verebilen devlettir, denetlenen devlet güçlü devlettir" dedi.