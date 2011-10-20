-"Demokratik açılımları destekliyoruz" ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Ankara'yı Mesut Barzani'yi temsilen ziyaret ettiğini belirterek, çok sayıda Türk askerinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan Hakkari saldırısı nedeniyle Türk milletinin acılarını paylaştıklarını ve kendisinin de başsağlığı dilemek için burada olduğunu belirtti. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'nin dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Neçirvan Barzani, ''Biz bu saldırıyı çok şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Kürdistan bölge halkı olarak Türk milletinin acılarını paylaşıyoruz'' diye konuştu. Ölen askerlerin acılı ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Barzani, bu tür eylemlerin hiçbir şekilde Türk ve Kürt milletlerinin yararına olduğuna inanmadığını bildirdi. Barzani, ziyaretinin sebebinin bu mesajı bizzat Türk halkına aktarmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: ''Bu eylem karşısında Türkiye ile birlikteyiz. Bu eylem hiçbir şekilde Türk ve Kürtlerin ilişkilerinin bozulmasına neden olmamalı.'' Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinde tüm alanlarda birlikte yapılabilecek hususları ele aldıklarını söyleyen Barzani, bu tür toplantıların gelecekte daha sık olacağını kaydetti. Barzani, demokratik açılıma da destek vererek, ''Türkiye Başbakanı tarafından başlatılan demokratik açılımı takdir ediyor ve destekliyoruz. Bu adımlar cesur adımlardır ve Kürt halkının bu adımlardan cesurca yararlanacağına ve bu adımları değerlendireceğine inanıyoruz'' dedi. Hakkari saldırılarını şiddetle kınadıklarını bir kez daha yineleyen Barzani, Irak anayasasının, Irak topraklarının komşularına karşı kullanılmasına hiçbir şekilde izin vermediğini belirtti. Türkiye'nin, sıkıntılı günlerinde Kürt halkına yardım ettiğini anımsatan Barzani, bu yardımları her zaman takdirle karşıladıklarını ifade etti. Mesud Barzani'nin kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesinin gündemde olduğunu belirten Barzani, işbirliğinin tüm alanlarda daha da güçleneceğini kaydetti.