-"Demir Leydi"nin zamanlamasına eleştiri LONDRA (A.A) - 06.01.2012 - İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkenin ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher'la ilgili "Demir Leydi" filmin zamanlamasının kötü olduğunu söyledi. Cameron BBC Radyo 4'e yaptığı açıklamada, filmde Thatcher'ı canladıran Meryl Streep'in performansının "harika" olduğunu kaydetti ancak zamanlamasını eleştirdi. Thatcher'ın Başbakanlık dönemi ve ardından yaşlanmasıyla birlikte bunamasının anlatıldığı filmle ilgili Cameron şöyle konuştu: "Böyle bir film niye şimdi yayımlanıyor diye sormaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Bu film harika bir başbakandan ziyade, yaşlanma ve bunamayla ilgili bir film. Filmde harika bir oyunculuk var ama bu filmi başka bir zamanda yayımlamalarını isterdim." Thatcher, Cameron'ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti'nin 15 yıl (1975-1990) liderliğini yapmıştı. Margaret Thatcher'ın eski halkla ilişkiler danışmanı Lord Bell ise filmin "saçmalık" olduğunu söylemişti. Önceki gün galası yapılan "Demir Leydi" filmi bugün ülke genelindeki sinemalarda gösterilmeye başlandı. Muhafazakar Partili 86 yaşındaki Thatcher, 1979-1990 yıllarında ülkenin Başbakanlığını yapmıştı. Thatcher'ın başbakanlık dönemindeki sert politikaları, sendikalara karşı takındığı sert tutum, dönemin Sovyetler Birliği ile ilgili muhalif görüşleri, İngiltere'nin ilk kadın Başbakanına "Demir Leydi" lakabının takılmasına neden olmuştu.