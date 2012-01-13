-"Demir Leydi" İngiltere'de ilk sırada LONDRA (A.A) - 13.01.2012 - İngiltere'de bir haftadır gösterimde olan, Türkiye'de ise bugün gösterime giren "Demir Leydi (Iron Lady)" filminde, İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher erkek egemen İngiliz siyasetinde güçlü olmaya çalışan, azimli ve otoriter bir kadın olarak beyaz perdeye yansıtılıyor. 15 yıl Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığını (1975-1990), 11 yıl ise Başbakanlık yapan (1979-1990) Margaret Thatcher'ı filmde ünlü Amerikalı aktris Meryl Streep canlandırıyor. İngiliz sinema eleştirmenleri Streep'in oyunculuğuna tam not verse de Thatcher'la ilgili siyasi dönemin beyaz perdeye yeterince iyi yansıtılmadığı konusunda benzer görüşleri paylaşıyor. Filmde Thatcher'ın Başbakanlığından ziyade bunamasının öne çıkarılarak anlatılması İngiltere'de Thatcher'ın koltuğunu 20 yıl sonra devralan Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri David Cameron'ı memnun etmedi. Cameron, filmin neden şimdi yayımlandığını anlayamadığını söyleyerek, "Bu film harika bir başbakandan ziyade, yaşlanma ve bunamayla ilgili bir film" dedi. Thatcher döneminde, özellikle ülkenin ilk kadın Başbakanına danışmanlık yapanlar ve yakınındakiler filmi beğenmese de film İngiltere'de gösterime girdikten sonra ilk hafta en çok izlenenler listesinde birinci sırada yerini aldı. "Demir Leydi" filminin gösterime girdiği hafta sonu hasılatının 2,2 milyon sterlin olduğu ve filmin sadece başkent Londra'da 100'den fazla sinemada gösterildiği bilgisi basında yer aldı. Filmde Thatcher'la ilgili, siyasette yükselişinden, daha otoriter olmak için sesini toklaştırmasına ve yerel politikacı olan babasından aldığı ilhama, erkek siyasetçiler arasında var olmasından, IRA sorunundaki ve Falkland savaşındaki mücadelesine, çocukları ve kocasıyla ilişkisinden yaşlılığı ve bunamasına kadar birçok konuya değiniliyor. Halen hayatta olan 86 yaşındaki Margaret Thatcher'ın başbakanlık dönemindeki sert politikaları, sendikalara karşı takındığı sert tutum, dönemin Sovyetler Birliği ile ilgili muhalif görüşleri, İngiltere'nin ilk kadın Başbakanına "Demir Leydi" lakabının takılmasına neden olmuştu. İngiltere'de Thatcher'ın Başbakan seçildiği 1979 yılında parlamentoda 19 kadın milletvekili bulunurken, bugün İngiliz parlamentosundaki kadın milletvekili sayısı 145. İngiliz Parlamentosuna ilk kadın milletvekili 1918 yılında seçilirken, bakanlık koltuğuna ilk kadın ise 1924 yılında getirildi.