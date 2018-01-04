T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Demir Kilise" pazar günü açılacak

  Gülseli KENARLI -  Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile pazar günü restorasyonu tamamlanan Balat'taki "Demir kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin açılışını yapacak

04 Ocak 2018 13:55

 

Gülseli KENARLI -  Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile pazar günü restorasyonu tamamlanan Balat\'taki \"Demir kilise\" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi\'nin açılışını yapacak. 
1898 yılında Haliç kıyısına inşa edilen ve tamamı demirden yapılmış Sveti Stefan Kilisesi\'nin restorasyon çalışmalarında sona erdi. Tamamen demirden oluşan ve kalan tek demir kilise olma özelliğini taşıyan Balat\'taki  Sveti Stefan Kilisesi, 9 yıl önce restorasyon için kapatılmıştı. İhale süreci ve 7 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından kilisenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'un bu pazar günü katılacağı törenle, yeniden kapılarını açacağı öğrenildi 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIErsan SANDHA  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Boyko BorisovBalatSveti Stefan KilisesiHaliçTamamenStefan KilisesiCumhurbaşkanı ErdoğanBulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24