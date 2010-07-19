-"DEĞİŞİKLİK, ÇALIŞMA YAŞAMINI DEMOKRATİKLEŞTİRMİYOR" ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - KESK Genel Başkanı Sami Evren, konfederasyon olarak demokratikleşmeden yana olduklarını belirterek, ''Ancak Anayasa'nın toplu sözleşme hakkını düzenleyen maddesinde yapılmak istenen değişiklik, demokratik olmadığı gibi, çalışma yaşamını da demokratikleştirmemektedir'' dedi. Evren, yaptığı açıklamada, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının referandum konusunda takınacakları tutuma ilişkin değerlendirmelerini eleştirdi. Sendikaların üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyan örgütler olduğunu ifade eden Evren, sendikal örgütlerin siyasi iktidarlar ve partilere göre davranamayacağını vurguladı. DSP, MHP ve ANAP koalisyonu döneminde çıkarılan mevcut 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na karşı en çok kendilerinin mücadele ettiğini dile getiren Evren, ''Sendikalar devletten, işverenlerden bağımsız örgütlerdir. Bazı sendikalar siyasi iktidara göre örgütlenebilirler, böyle sendikalar vardır, ama bu KESK değildir'' dedi. Kamu çalışanlarına ''grev'' hakkı talebinin karşısına ''lokavt''ın çıkarılmasına tepki gösteren Evren, lokavtın, grev gibi bir ''hak'' olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Evren, grevin, ILO metinlerindeki tarifiyle, ''çalışanlara işveren karşısında eşit olanaklarla pazarlık yapabilme imkanı tanıyan bir hak'' olduğunu kaydetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin grev ve toplu sözleşme hakkının birbirinden ayrılamayacağı yönünde kararları bulunduğuna işaret eden Evren, Uzlaştırma Kurulu'nun karar organı haline getirilmesinin, sendikaların işlevini ortadan kaldıracağını öne sürdü. Evren ayrıca, temel hakların referanduma sunulamayacağını savundu. Bülent Arınç'ın da aralarında bulunduğu AK Parti heyetine, konfederasyonlarını ziyaret ettiklerinde tüm bu görüşlerini ilettiklerini belirten Evren, şunları kaydetti: ''Biz demokratikleşmeden yanayız, bu tutumumuzu da bugüne kadar ortaya koyduk. Ancak Anayasa'nın toplu sözleşme hakkını düzenleyen 53. maddesinde yapılmak istene değişiklik, demokratik olmadığı gibi, çalışma yaşamını da demokratikleştirmemektedir. Hükümet, çalışma yaşamını demokratikleştirme konusunda sınıfta kalmıştır. Maddenin referanduma sunulan hali, demokratik olma iddiasındaki bir değişiklik paketinin en büyük handikaplarından biridir. Bu handikabı ortadan kaldıramayanların, başkalarını eleştirmeye hakkı yoktur.''