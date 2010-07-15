-'"DALAN'IN YURTDIŞINA ÇIKTIĞINDAN BİLGİMİZ OLMADI" İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuksuz sanığı MİT görevlisi Özel Yılmaz, firari sanık Bedrettin Dalan'a ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında arandığı bilgisini verdiği iddialarına ilişkin, ''Dalan'ın yurt dışına çıktığından bilgimiz olmadı. Oğlu aradığında da bilmiyordum'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan Yılmaz, MİT görevlisi olması nedeniyle kanunun kendisine verdiği izin çerçevesinde savunma yapacağını söyledi. Yılmaz, ''32 yıldır MİT'te, yurt içi ve yurt dışı hizmetlerde başarılı görevler yaptım. Bugüne kadar hiçbir ceza ve ikaz almadım. Yaptığım çalışmalar nedeniyle iç ve dış makamlardan takdirler aldım'' diye konuştu. MİT İzmir Bölge Başkanlığı görevine 8 Nisan 2009'da atandığını ifade eden Yılmaz, 1 ay sonra bir gazetede ''Bedrettin Dalan'a kaç dediği'' şeklinde haberlerin çıktığını dile getirdi. Bunun üzerine üst makamları ile temasa geçerek asılsız iddialar karşısında ne yapması gerektiğini sorduğunu belirten Yılmaz, kendisine beklemesinin söylendiğini anlattı. Yılmaz, bu olay nedeniyle kendisi hakkında kurum tarafından bir soruşturma yapılmadığını vurgulayarak, Bedrettin Dalan ile sınırlı sayıda, bayram gibi özel günlerde karşılaştığını kaydetti. Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın, diğer tutuksuz sanık İlhami Ümit Handan vasıtasıyla kendisini arayarak görüşmek istediklerini söylediğini ifade eden Özel Yılmaz, şöyle devam etti: ''Dalan'ın yurt dışına çıktığından bilgimiz olmadı. Oğlu aradığında da bilmiyordum. Makamlarıma görüşmek istediklerini ilettim. 'Sosyal tesislere çağır görüş, neticesini bildir' dediler. İstanbul'daki sosyal tesislere kendilerini davet ettim. 15-20 dakika, 1-2 bardak çay içme süresince sohbet ettik. Babasının 1 hafta önce sağlık sorunları nedeniyle yurt dışına gittiğini söyledi. Ergenekon'dan arandığını, tutuklanıp tutuklanmayacağını, bilgimiz olup olmadığını sordu. Oğluna 'Biz bu konunun dışındayız, bu konuyla alakamız yok, sadece davaya bakan savcılar ve emniyet görevlileri bilir' dedim. 'Cerrah bize yardımcı olur mu?' diye sordu. 'Cerrah bile bilmez' dedim. (Dalan'ın Ergenekon'dan aranması ile ilgili) Öğrenip öğrenemeyeceğimi sordu. Ben de münasip bir dille olamayacağını anlattım. Görüşmenin ertesi gün Ankara'ya yazılı bir şekilde bunları bildirdim. Ancak Dalan'ın 1 hafta önce değil de daha önceden gittiğini öğrendik. Hiçbir zaman için dışarıya bilgi vermedim. Dalan ile bu konuda görüşmedim.'' Rahatsızlığı nedeniyle İlhami Ümit Handan'ın kendisini aradığını ifade eden Yılmaz, ''Konuşurken 'Başkana veriyorum', dedi, Dalan da 'Geçmiş olsun' dedi. Dalan'ın hastanesinde anjiyo oldum. Stent takıldı. Parasını da ben verdim. Dalan ile 3-4 kere görüştüm. Siyasi görüşünü bilmem'' diye konuştu. Başbakanlığa bağlı olarak çalıştıklarını, bir hatası olması durumunda bunun bildirileceğini dile getiren Yılmaz, ''Örgüt mensubu olarak yargılanıyorum, üzüntüm sonsuz. Prensiplere aykırı hareket eden kimse Başbakanlığa iade edilir. Uygun görülürse meslekten ihraç edilir'' şeklinde konuştu. Özel Yılmaz, ''Hiçbir sarhoş masasına meze olmadım. Prensipli yaşadım. Şu anda buradayım'' dedi.