-"Daha iyi oyuncuya kapımız açık" İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, planlarını maç maç yaptığını söyledi. Spor Toto Süper Lig'e ara verilmesinin ardından tatilini ülkesi Portekiz'de geçiren Carvalhal, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Braga'nın stadında Lig Tv'nin sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam, geleceğe dönük büyük planlar yapmadığını belirterek, ''Planlarım günlüktür. Maç maç bakıyorum. Ekip her maçta farklı şekilde daha iyi oynayabilir'' dedi. Kadroda yer alan Almeida ve Quaresma ile aynı seviyede oyuncu olmadığını anlatan Carvalhal, ''İyi bir başlangıç yaptık. Ancak ekipte bazı eksikler var. Bütün oyuncular aynı anda aynı seviyede olmayabiliyor. Aynı seviyede kendi performanslarını sergileyemiyoruz. Almeida olmadığı zaman onun seviyesinde başka oyuncu yok. Quaresma'nın yerine aynı seviyede oyuncumuz bulunmuyor. Bütün oyuncuları aynı seviyede oynatarak alternatifli bir yapı kurmalıyız'' diye konuştu. -Transfer konusu- İkinci yarı için transfer yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruları yanıtlayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, şunları söyledi: ''Yeterli futbolcumuz var. İyi oynayan oyuncularımız bulunuyor. Ama eksiklik olursa tabii ki alternatif oyuncular düşünebiliriz. Kadroda yer alan oyuncuları yeterli bulmadığımızdan değil, daha iyi oynayan futbolcu arama tercihine girebiliriz. Ersan, Simao, Quaresma ve Bebe gibi oyuncular da gelecek. Şu an kadrodaki oyunculardan memnunuz. Ancak daha iyisi için kapımız açık.'' Sadece Fernandes, Almeida veya Quaresma'dan daha fazla performans beklemediğini kaydeden Carlos Carvalhal, ''Diğer oyunculardan da kapasitelerini daha fazla göstermesini bekliyoruz. Kendilerini geliştirmeleri lazım. Sadece Portekizlilerden değil, yerli oyuncularımızdan da kendilerini geliştirmesi gerekenler var. Ben yeterli buluyorum ama kapasitelerine göre daha fazlasını yapabilirler'' dedi. -''Türkiye'yi çok seviyorum''- Carvalhal, Türkiye'yi tercih etmesi ile ilgili soru üzerine, ''Futbolu çok seven bir halk. Sahayı dolduran bir taraftarlar var. Çarşı taraftar grubunu çok seviyorum. Maçın başından sonuna kadar bizi destekliyorlar. Bu coşku ve heyecan beni çok etkiliyor. Türk insanı da futbolu çok seviyor. Bu da beni çok etkiliyor'' dedi. Eski takımı Braga'nın stadında röportaj veren Portekizli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile eşleşmeleri konusunda ise şöyle konuştu: ''Eşleşmede iki duygu hissettim. Birincisin sportif açıdan hissettim. Braga iyi ekip. Bu nedenle birinci duygum istememekti. Öbür taraftan çok sevindim. Braga benim şehrim ve benim eski takımım. Yıllarca oynadığım takımda teknik direktörlük yaptım. Çok iyi tanıdığım takımla karşı karşıya geleceğiz. Evim bu stada çok yakın. Evimden stadı görebilirim. Portekiz'in üçüncü büyük şehri. Ancak Türkiye ile karşılaştırılınca çok küçük. UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağımız maçta ise şanslar eşit. Braga da iyi bir ekip ve hedefleri var'' diye konuştu. Sempatik kişiliğiyle dikkat çeken Carlos Carvalhal, bununla ilgili bir soru üzerine de, ''Kendim olarak hareket ediyorum. Başka bir karakter ortaya koymuyorum. Saygı ve eğitim çok önemli. Türkiye'nin başbakanı, cumhurbaşkanı da sıradan bir insan da benim için çok önemli'' dedi. -''Türk futbolu çok şey yapabilir''- Beşiktaş'ın teknik direktörü Carvalhal, Türk futbolunun daha iyisini de yapabileceğini ifade etti. Türkiye'de beğendiği oyuncular konusunda düşünceleri olduğunu anlatan Carvalhal, ''İsimlerini söylemem. Türk oyuncularını çok beğeniyorum. Aktif ve kaliteli oyuncular var. Türk futbolu da çok hoşuma gidiyor. Biraz Alman futboluna benziyor. Ancak Türk futbolu çok şey yapabilir. Onun inancındayım'' dedi. Beşiktaş'ı hiçbir kulübe değişmeyeceğini ifade eden Carvalhal, ''Şu an bulunduğum kulüpten ve futbolculardan çok mutluyum. Gün gün futbolumu oynuyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Kulübümden ve Türkiye'den çok memnunum'' diye konuştu. -Tayfur Havutçu ile ilişkileri- Carvalhal, futbol genel direktörlüğüne getirilen Tayfur Havutçu ile iyi bir ilişki içinde olduklarını söyledi. Tayfur Havutçu'nun çok iyi bir insan olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, ''Ben de iyi insanım. İyi insanlar iyi geçinir. İyi ilişkileri vardır. Bizim iyi ilişkilerimiz var. Kulüpte çalışan biriyim. Kendim için bir şey istemiyorum, kulüp için istiyoruz. Takımın iyiliği için mücadele ediyoruz. Herkesin görevi belli. Takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız. Herkes kendi işini yaptıktan sonra kulüp kazanacaktır ve başarı gelecektir'' diye konuştu. Fernandes'in performansı ile ilgili soruyu yanıtlayan Carlos Carvalhal, ''Sadece Fernandes değil başka oyuncular da belli dönem oynamadılar. Daha sonra enerjileri, performansları yerine gelince antrenörün de isteğiyle oynamaya başladılar. Enerjisi yerinde olan oyuncu oynar. Hepsini bir anda oynatmak imkansız. Kim formda olursa formayı o giyer. Beşiktaş büyük bir ekip. Takım oyunu oynuyor. Quaresma ve bazı büyük oyuncular olmadığı zaman da kazandık. Bu iyi ekip olduğumuzu gösteriyor. Ancak Quaresma ve diğerleri olduğunda daha iyi oynuyoruz. İki dengeyi ayarlayıp, ekip oyunu oynamaya çalışacağız'' dedi. -Egemen'e övgü- Beşiktaş'ın teknik direktörü Carvalhal, istikrarıyla göz dolduran Egemen Korkmaz'a ise övgüler yağdırdı. Egemen için üzüldüğünü anlatan Carvalhal, ''Egemen için biraz üzülüyorum. Yazık ki 29 yaşında benim gibi genç bir antrenöre karşılaştı. Önemli ve iyi oyuncu. Eğer 23 yaşında olsaydı Milan'da, Inter'de oynayabilirdi' dedi. Genç oyuncu Veli Kavlak ile ilgili görüşlerini aktaran Carlos Carvalhal, şöyle konuştu: ''Sadece Veli Kavlak değil Burak, Mustafa Pektemek, İsmail, Cenk gibi genç oyuncular da daha iyisini yapabilir. Daha iyisini yapabilmeleri için ısrar ediyorum. Gelecek var. Onlardan daha fazlasını istiyorum. Ben daha önce 3. lig takımlarında da çalıştım. İyi futbolcu olmak istiyorsanız iyi futbolcu gibi oynamalısınız. Daha iyisini yapacaklarına inanıyorum. Onlara 'En iyi futbolcu olmaya inan' diyorum.'' Carvalhal, Edu'nun performansı konusunda ise şunları söyledi: ''Kişiselleştirmek istemiyorum, ama istisnai bazı şeyler söyleyebilirim. Beşiktaşlı futbolcular değerli oyunculardır. Bazı futbolcular Türkiye'de uzun süre oldukları için Türk futbolunu daha iyi tanıyorlar. Bazıları ise zorluklar yaşadılar. Edu ve Alves dışardan yeni geldikleri için Türk futbolunu yeni tanıyorlar. Adapte olabilirler. Türk futbolu çok kolay değil. Buna uyum sağlamalılar. Burak da aynı şekilde zamanla uyum sağlayacaktır. Mustafa Pektemek de ayrıca önemli oyuncu. UEFA'da büyük başarı gösterebilir. Mutafa da hala adapte olma aşamasında. Adapte olacağını düşünüyorum. Bu isimler arasında Mustafa en iyisi. Burak da oynayabilir. Edu şu anda daha iyi. İkinci yarıda bunların daha iyi olmasını bekliyoruz.'' Carlos Carvalhal, ekibini ve futbolcularını çok özlediğini ifade ederek, ''Beşiktaş taraftarlarına ve Türk taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşılıyorlar. Ben de onları seviyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.