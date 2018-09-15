 "Cumartesi Anneleri"ne yine izin verilmedi

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY Meydanı\'nda 703\'üncü kez eylem yapmak isteyen \'Cumartesi Anneleri\' olarak bilinen gruba bu hafta da izin verilmedi. İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde oturan grup, basın açıklamasının ardından eyleme son verdi.

Çukurlu Çeşme Sokak\'taki İHD önünde 703\'üncü kez toplanan Cumartesi Anneleri, Büyükparmakkapı Sokak\'a yürümek istedi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis, grubun yürümesine izin vermedi.

Bunun üzerine, grup üyeleri, İHD önünde oturma eylemi yaptı. Polisin dağılın uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren grup adına basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından grup eyleme son verdi.

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