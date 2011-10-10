-"Çöl Kaplanı" dünya ikincisi oldu İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - ''Çöl Kaplanı'' lakaplı yarışçı Kemal Merkit, 2011 Cross Country Dünya Şampiyonası'nda open trophy kategorisinde ikinci oldu. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen, nisan ayında Abu Dabi'de başlayan şampiyona, Mısır'da başlayan ''Firavunlar Rallisi'' ile tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle organizasyona katılan Merkit, genel klasmanda 14. olduğu mücadelede, open trophy sınıfında ikinci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. 2011 Cross Country Dünya Şampiyonası'nı Portekizli Helder Rodrigues kazandı.