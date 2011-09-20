-"Çocuklarımızın figüran olması bizi üzer" ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özcan Kars, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun, futbolda seyircisiz maç dönemini sona erdirmesi ile ilgili olarak, ''Cezalı bir maçta, seyircisiz oynamak yerine çocuklarımızın figüran olması bizi üzer'' dedi. Kars, kurumlarında barınan çocukların sporla iç içe yaşamasını ve ilgi duymasını gönülden desteklediklerini belirterek, ''Ancak, cezalı bir maçta seyircisiz oynamak yerine çocuklarımızın figüran olması bizi üzer. Külüpler tüm maçlarda çocuklara ve kadınlara indirimli bilet verse ve bu ahengi normal seyirci içine katarak yapsa, bence daha iyi olur'' diye konuştu. -''Bize bir şey ulaşmadı''- Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, kendi kurumlarına şu ana kadar yapılacak çalışma ile ilgili herhangi bir bilginin ulaşmadığına işaret eden Kars, Futbol Federasyonu ile başka alanlarda ortak çalışmalarının olduğunu söyledi. Kars, ''Biz çocuklarımızı sosyal bir etkinliklere dahil etmeyi olumlu buluyoruz. Bunun yanı sıra, çocuklarımızı yurtlardan, okullardan ve yaptıkları spor faaliyetlerinden toplayıp bir maça götürmeyi tarz olarak benimsemeyiz. Bu çalışmanın spora pek fazla olumlu katkı sağlayacağını da tahmin etmiyorum. Ayrıca, yılda kaç kez böyle cezalı maç oynanacak'' ifadesini kullandı. Türkiye genelinde kuruma bağlı yurtlarda kalan çocuk sayısının 14 bin düzeyinde olduğuna dikkati çeken Kars, şöyle devam etti: ''Ankara, İstanbul ve diğer illerde kalan çocuk sayısı birbirinden farklılık göstermektedir. Ayrıca, hepsi de maça gidecek yaşta değil. Biz gerek sponsor aracılığıyla, gerekse parasını ödeyerek bu tür faaliyetlere katılmayı daha çok tercih ediyoruz.'' -''Ertuğrul Sağlam ziyaret ediyor''- Özcan Kars, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın, yurtlarda kalan çocuklara yakın bir isim olduğunu ve zaman zaman ziyaretlerde bulunduğunu, bunun da sporcu-çocuk gelişimine olumlu katkı sağladığını bildirdi. Kars, ''Sayın Sağlam, çocuklarımızla ilgileniyor. Kendi bilgi ve birikimini çocuklarımızla paylaşıyor ve çocuklarımızı da maçlara davet ediyor. Biz bu konuda Süper Toto Süper Lig'deki kulüplerin daha düzenli bir şekilde sporcu-çocuk ilişkilerini geliştirmelerini ve futbol maçlarına davetlerini bekliyoruz. Bence bu daha şık olur. Bir takıma ceza verildi hadi gelin çocuklar maç seyretsin dersek, bu rencide edici olur. Yani sporu çocuklara sevdirmek değil, cezanın giderilmesine katkı vermek olur. Onun için halkın da katıldığı ortamlarda bulunması bizim daha tercih edebileceğimiz bir durum'' dedi. Spor kulüplerinin fikstür çekildiğinde kombine biletleri belli kontenjanlar tanıyarak ve indirimler yaparak kendi seyircisine ulaştırdığını anımsatan Kars, şunları kaydetti: ''Bizim çocuklarımıza da böyle bir imkan verilebilir. Biz sadece cezada hatırlanmak istemiyoruz. Eğer maksat sporu sevdirmekse benim çocuklarım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük takımların derbi maçlarına da gidebilmelidir.'' Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, futbolda seyircisiz maç dönemini sona erdiren karar almış ve kadın izleyiciler ile yanlarında anneleri olmak şartıyla 12 yaş ve altı çocuklar ücretsiz olarak izlemelerini sağlamıştı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki veya denetiminde olan sosyal amaçlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında kalan, korunmaya muhtaç 12 yaş ve altı çocuklarımız da resmi refakatçileriyle birlikte bu maçları tribünden takip edebileceğini kamuoyuna duyurmuştu.