-"ÇOCUKLAR YASAL YOLLARDAN TÜRKİYE'YE GELDİLER" İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Alara Koçibey Uzan'ın avukatı Erdal Özyıldırım, müvekkilinin çocuklarını Fransa'dan kaçırdığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Avukat Erdal Özyıldırım yaptığı açıklamada, Cem Uzan'ın avukatı Ferhat Ünalan'ın yaptığı basın açıklamasıyla Cem Uzan ve Alara Koçibey Uzan'ın müşterek çocukları Renç Emre Uzan ve Jasmin Paris Uzan'ın anne Alara Koçibey Uzan tarafından Fransa'dan Türkiye'ye kaçırıldığını beyan ettiğini hatırlattı. Özyıldırım, Avukat Ünalan'ın aynı açıklamada, bu işlemin Türkiye'nin de taraf olduğu '1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuku Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi'ne göre hukuksuz ve suç olduğunu, bu nedenle de ilgili yerlerde sorumlular hakkında dava açıldığını ve açılacağını, buna ilişkin olarak gerekli başvuruları dikkate almayan ve mevzuatı uygulamayan Adalet Bakanlığı işlemleri uyarınca da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduklarını ifade ettiğini de belirtti. Çiftin müşterek çocuklarının anneleri tarafından Fransa'dan Türkiye'ye kaçırılmadığını kaydeden Özyıldırım, ''Bu açıklamada çocukların kaçırılmış olduğu şeklindeki saptama, doğru, hukuki ve vicdani değildir. Zira çocuklar kaçırılmamış, geçici olarak bulundukları Fransa'dan ikametleri olan ana vatanları olan Türkiye'ye yasal yollardan anneleriyle ve geçerli pasaportları ile gelmişlerdir'' ifadesini kullandı. Cem Uzan'ın, Alara Koçibey Uzan'ın Fransa'da ikameti varmış gibi göstererek Paris Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada verilen bir kararı gerekçe gösterip, çocukların Fransa'ya iadesi için Fransa Adalet Bakanlığına başvuru yaptığını belirten Özyıldırım, Alara Koçibey Uzan'ın da Beykoz Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtığını ve bu davanın sürdüğünü hatırlattı. Boşanma davası kapsamında çocukların velayet haklarının tedbiren annelerine verildiğini belirten Özyıldırım, bu konudaki uluslararası düzenlemelere de yer verdiği açıklamasında, ''Her ikisi de Türk olan tarafların müşterek çocuklarının velayetine ilişkin Türkiye'de verilmiş bir mahkeme kararı varken ve bu karar ortadan kalkmadan Fransa'da aynı konuda başka bir karar verilmesi hukuken mümkün değildir'' dedi.