-"CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARI AFGANİSTAN'A MODEL OLUYOR" İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ''Desteklediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları Afganistan için model oluyor'' dedi. Sabancı Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki tüm Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçen ''Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı'' kapsamında yapılan çalışmaların, Afganistan kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgiyle karşılandığı bildirildi. Afganistan Kadın İşleri Bakanlığı ve Afganistan Din ve Hac İşleri Bakanlığı'ndan oluşan heyetin bu alanda başarı ile uygulanan bir programı incelemek üzere Türkiye'ye geldiği belirtilen açıklamada, heyetin, Sabancı Vakfının 4 yılda 1,6 milyon dolar katkı ile ana destekleyicisi ve ortağı olduğu ''Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı'' kapsamında yürütülen ve yerel yönetimler içinde kadın-erkek eşitliğinin kurumsallaşmasını amaçlayan çalışmaları incelediği vurgulandı. Güler Sabancı, Afganistan heyetinin Şanlıurfa'ya yaptığı ziyaretle ilgili olarak şunları kaydetti: ''Ortak Program ile 4 yılda doğrudan veya dolaylı olarak 300 bin kişiye ulaştık. Şubat 2010'da İçişleri Bakanlığı'nın programın başka illere yaygınlaşması için yayınladığı genelge ile bu çalışmalara desteğimiz devam ediyor. Bu program, 2008 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Harvard Üniversitesi tarafından dünyada 'En İyi Hak Eksenli' programlardan biri seçildi. Elde ettiğimiz kazanımların uluslararası düzeyde örnek alınması programın küresel düzeyde etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Desteklediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları Afganistan için model oluyor.''