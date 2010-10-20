-"ÇİN BORÇLANMA MALİYETLERİNİ ARTIRABİLİR" TOKYO (A.A) - 20.10.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Çin'in, enflasyonu kontrol altına almak için diğer ekonomik politikalarla beraber faiz oranlarını artırma çabalarına devam edebileceğini söyledi. Lipsky, Tokyo'da yaptığı açıklamada, ''Bu adım onların kapsamlı politikalarıyla uyumlu. Çin'in, enflasyon baskısındaki artışı sakinleştirmenin yöntemi olarak sadece para politikası ya da faiz oranına baktıklarına inanmıyorum. Ancak, gerekli olursa diğer politikaların yanı sıra faiz oranlarını kullanmaya devam etmeleri mümkün'' dedi. IMF'nin, Çin para birimi yuanın değerinin düşük olduğunu düşündüğünü ve Çin yönetiminin, Haziran ayında yaptığı açıklamaya uygun olarak yuanın esnekliğini yükseltmeye devam etmesinin uygun olacağını belirten Lipsky, Çin Merkez Bankasının dün attığı adımdan sonra bile faiz oranlarının enflasyon oranıyla karşılaştırıldığında ''son derece yüksek'' olmadığını ifade etti. Çin Merkez Bankası dün 2007 yılından bu yana ilk kez faiz oranlarında yüzde 0,25 oranında (25 baz puan) artışa giderek, bir yıllık gösterge faiz oranını yüzde 5,31'den yüzde 5,36'ya ve bir yıllık mevduat faiz oranını yüzde 2,25'den yüzde 2,5'e yükseltmişti. Lipsky, rekabetçi devalüasyon önlemlerinin ''başarısız olmaya mahkum olduğunu'', bu adımların ekonomilere zarar vereceğini de sözlerine ekledi.