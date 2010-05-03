"Çin 9-12 ay içinde çökebilir"

T24 - Ünlü yatırım danışmanı ve Gloom, Boom & Doom'un yayıncısı Dr. Marc Faber Çin ekonomisinin yavaşlayacağını ve muhtemelen gelecek 9-12 ayda çökeceğini iddia etti.



“Piyasa size bir şeyin doğru gitmediğini söylüyor. Çin ekonomisi hiç bir şeyi umursamadan yavaşlıyor” şeklinde konuşan Faber “Emtia ve hisse senedi fiyatlarındaki azalma, Çin ekonomisinde oluşan varlık balonunun patlamaya hazırlandığını gösteriyor. Göstergelere göre Çin ekonomisi önümüzdeki 9-12 ay içerisinde çökebilir" dedi.



Hong Kong'da işlem gören Çinli firmaların hisse senetlerini izleyen endeks bugün 1,8'lik düşüş yaşarken, Şangay Bileşik Endeksi, bu yıl yüzde 12 düşüş yaşadı.





"Şanghay Fuarı hayra alamet değil"



Şanghay'da muhteşem gösterilerle açılan ihracat fuarı için "Hiç hayra alamet değil" diyen Faber, 1873 yılında Viyana'da gerçekleştirilen ihracat fuarını ve ardından yaşanan büyük çöküşü hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde Hedge Fund Yöneticisi Jim Chanos ve Harvardlı Profesör Kenneth Rogoff, Çin'de bir çöküş gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu.







