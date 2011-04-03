-"CİM BOM" DEPLASMANDA PUANA HASRET İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Spor Toto Süper Lig mücadelesinde yarın Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, deplasmandaki puan hasretine son vermek istiyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ın başarısız performansı özellikle deplasman karşılaşmalarına daha fazla yansırken, sarı-kırmızılı takım ligde 106 gündür rakip sahalardan puan çıkaramadı. Süper Lig'de son deplasman galibiyetini, 17. haftadaki Konyaspor maçında 1-0'lık sonuçla alan Galatasaray, ardından rakip sahada yaptığı 4 maçta da rakiplerine boyun eğmekten kurtulamadı. Galatasaray, Konyaspor galibiyetinin ardından rakip sahalarda yapılan maçlarda Bursaspor'a 2-0, Gaziantepspor'a 1-0, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 ve son olarak da Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu. -13 MAÇTA 4 GALİBİYET- Bu sezon ligde bugüne kadar 13 deplasman maçına çıkan Galatasaray, beklentilerden çok uzak bir performans ortaya koydu. Rakip sahalarda yaptığı 13 lig maçının yalnızca 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 7 maçını yitirirken, 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı ve sadece 14 puan toplayabildi. Deplasman karşılaşmalarında rakip filelere 13 gol gönderen Galatasaray takımı, kendi kalesinde ise 16 golü engelleyemedi. -GALATASARAY-ANTALYASPOR'UN 32. RANDEVUSU- Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor, yarın lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-83 sezonunda başlarken, Galatasaray, rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda da 1-0 yenmişti. Tarafların ligde şimdiye dek yaptığı 31 maçın 21'ini Galatasaray, 5'ini Medical Park Antalyaspor kazanırken, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Sarı-kırmızılıların genel toplamda attıkları 59 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 26 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. -ANTALYA'DAKİ MAÇLAR- Galatasaray, lig tarihinde Medical Park Antalyaspor'a deplasmanda sadece 1 kez, 2008-09 sezonunda yenilirken, 3 kez de berabere kaldı. Antalya'da yapılan 15 maçta, Galatasaray'ın galibiyetlerde 11-1 üstünlüğü bulunuyor. ''Cim Bom'' deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a 30 gol atarken, kalesinde sadece 9 gol gördü. Geçen sezon Antalya'da yapılan maçı Galatasaray, 2-0 geriden gelip, 3-2 kazanmıştı.