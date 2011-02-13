-"ÇİÇEĞİN YÜZDE 50'Sİ ÇÖPE GİDİYOR" İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, çiçeğin yüzde 50'ye yakınının çöpe giderken, sadece yüzde 25'e kadarlık bölümünün vergiden muaf tutulduğunu, bu oranın yüzde 40'a yükseltilmesi halinde sektörün rahatlayacağını kaydetti. Yalçıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir kez daha gündeme gelen çiçekçilik sektörünün sorunlarına dikkati çekti. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Yalçıntaş, bu özel günün çiçekçi esnafının ve tüccarının çözüm bekleyen sorunlarını da tekrar gö zönüne koyduğunu ifade etti. Çiçekçilikte yüzde 18'lik KDV'nin yüksek olduğunu, sektörde sosyal güvenlik primlerinin indirilmesi gerektiğini savunan Yalçıntaş, şunları kaydetti: ''Çiçekçi esnafımızın durumunun iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Ne yazık ki birçok çiçekçi dükkanı, ciddi mali zorluklar yaşıyor. Çiçek üreticisinden tüketiciye kadar çiçeklerin yüzde 50'ye yakın bölümü çöpe gidiyor. Oysa çiçeklerin sadece yüzde 25'e kadarlık bölümü vergiden muaf tutuluyor. Çiçeklerin sadece yüzde 25'e kadarlık bölümü vergiden muaf tutuluyor. Çiçekçilikte fire yüzde 25'in çok üzerinde. Firenin (vergiden muaf tutulan oranın), en az yüzde yüzde 40'a yükseltilmesi halinde sektör rahatlar.'' İstanbul'da çiçek ve süs bitkileri sektöründen ekmek yiyen 100 binden fazla kişi bulunduğunu belirten Yalçıntaş, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin başta Hollanda olmak üzere diğer ülkelerle yarışır hale gelebileceğini kaydetti. Yalçıntaş, Türkiye'nin en büyük rakibi olan Hollanda'nın dünyadaki süs bitkileri ticaretinin yüzde 60'ına sahip ve çiçek soğanı üretimindeki payının da yüzde 90 olduğunu bildirdi. Türk kesme çiçek ihracatının geçen yıl 60 milyon dolara yaklaştığını, 2011 hedefinin ise 70 milyon dolar olduğunu belirten Yalçıntaş, Türkiye'nin iklim ve coğrafi yapısıyla kesme çiçek üretimi açısından büyük olanaklara sahip olduğuna işaret ederek, ''Hollanda gibi ülkelerle rekabet etmek istiyorsak, ürün ve üretim açısından sektörün standartlarını oluşturmalıyız. Ayrıca ülkemizde çiçek tüketiminin sadece özel günlerle sınırlı kalmamasını sağlamamız çok önemli'' ifadesini kullandı. Toplumda çiçek kültürünün daha fazla artması için herkese görev düştüğünü belirten Yalçıntaş, son yıllarda mutlu ve acılı günleri paylaşma adına çiçek gönderme dışında farklı yöntemlerin kullanılması için çağrıda bulunulduğunu belirtti. Yalçıntaş, sadece özel günlerde değil, sevgiyi belli etmek için diğer günlerde de çiçek gönderilmesi tavsiyesinde bulundu.