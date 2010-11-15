-"CIA NAZİLERİ DESTEKLEDİ" İDDİASI ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - New York Times gazetesinin ele geçirdiği bir raporda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan istihbarat servislerinin Naziler ve işbirlikçileri için ''güvenli liman'' sunduğu ortaya çıktı. Gazetenin ele geçirdiği 600 sayfalık raporda, ABD ve diğer ülkelerde tutuklu savaş suçlularının akıbetleri konusunda bu ülkelerle uzun yıllar yaşanan anlaşmazlıklar anlatılıyor. Özellikle 1954'te Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yetkililerinin, Nazi suçlusu Adolph Eichmann'ın yardımcısı Otto von Bolschwing'e sağladıkları yardımın dile getirildiği belgede, ''Almanya'yı Yahudilerden kurtarma'' planlarının hazırlayıcılarından von Bolschwing'in daha sonra ABD'de CIA için çalıştığı belirtiliyor. New York Times, ABD Adalet Bakanlığının Nazi geçmişi ortaya çıkınca 1981'de sınırdışı etmek istediği von Bolschwing'in aynı yıl 72 yaşında öldüğünü yazdı. Raporda böyle 20 kadar ismin bulunduğunu belirten gazete, Almanya'daki Mittelwerk silah fabrikasını yöneten nazi bilimadamı Arthur Rudolph'a da yer verdi. Nazi Almanyası'nda çalışan bilimadamlarının biraraya getirme programı ''Operation Paperclip'' (Ataş Operasyonu) çerçevesinde füze üretimi konusundaki uzmanlığından dolayı 1945'te ABD'ye kabul edilen Rudolph, daha sonra NASA tarafından ödüllendirildi ve Amerikan Saturn 5 füzesinin babası olarak isimlendirildi. Amerikan Adalet Bakanlığının raporun 2006'dan bu yana yayımlanmasına engel olduğunu yazan gazete, bakanlığın daha sonra davalık olmamak için raporu dağıttığını belirtti.