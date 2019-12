-"CHP İL BİNASI HAKSIZLIĞA UĞRADI" MERSİN (A.A) - 25.11.2010 -CHP Mersin İl Başkanı Yılmaz Şanlı, parti il binasının işgale uğramasıyla ilgili, ''Her şeyin dışında burada haksızlığa uğrayan bir yer var, o da CHP İl Binası'' dedi. Şanlı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, sabah erken saatlerde Birleşik Metal-İş Sendikasına bağlı olduğunu söyleyen 50 civarındaki işçinin, zor kullanarak parti binasına girdiklerini ardından görevliyi de dışarıya çıkartarak kapıyı kilitlediklerini anlattı. Konudan haberdar olur olmaz iyi niyetle içeridekileri emniyet güçleriyle birlikte parti binasına giderek, sorunun çözümüne yönelik görüşme yapmak istediklerini ancak taleplerinin reddedildiğini anlatan Şanlı, ''İyi niyetimize rağmen teklifimiz reddedilmiş, parti kapısı açılmamış ve partimizin meclis üyesi bir işverenin iş yerindeki işten çıkarıldığını belirten işçiler tarafından eylem sürdürülmektedir'' dedi. Konunun işçi ile işveren arasında olması nedeniyle partilerini ilgilendiren bir durumun olmadığını vurgulayan Şanlı, şöyle devam etti: ''İlgili sendika yetkilileriyle işveren bir araya getirilerek, uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Halen bu konudaki çabalarımız devam etmektedir. CHP ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve bunun yarattığı benzer sonuçlara yıllardır dikkat çekmekte, sendikaların ve işçilerin haklı mücadelesine destek vermektedir. Ancak tarafı olmadığımız ve partimize karşı haksız olduğunu düşündüğümüz bu eylemde partimizde misafir olarak kabul ettiğimiz işçi arkadaşlarımın ve sendika yetkililerinin zarar görmemesi için iyi niyetli çabalarımıza devam etmekteyiz. Bu konuda tüm tarafları ve özellikle eyleme katılan işçi kardeşlerimizi, olayın bu aşamadan sonra olası ve üzücü bir provokatif eyleme dönüşmemesi ve kimsenin olaydan zarar görmemesi için eylemi sona erdirmeye davet ediyorum.'' Olayın öncelikle siyasi veya ekonomik olup olmadığı ile ilgili soruların cevaplandırılarak incelenmesi gerektiğini ifade eden Şanlı, ''Bu sorun işçiyle işveren arasındaki sorundur. İşveren CHP üyesi ve belediye meclis üyesi olabilir. Ama buradaki ekonomik sorunun bu noktaya getirilmesi üzüyor'' dedi. Birleşik Metal-İş ve DİSK genel başkanlarını arayarak görüştüğünü ve onları Mersin'e davet ettiğini anlatan Şanlı, şunları kaydetti: ''Sendika yöneticileriyle yaptığım görüşmeler sırasında amaçlarına ulaştıklarını, partimizin yöneticilerinin konuya hassasiyetle yaklaştıklarını ve gerekli çalışmalara başladıklarını aktardım. Her şeyin dışında burada haksızlığa uğrayan bir yer var, o da CHP il binası. Bu eylemin partimizle ilişkilendirilmesini şiddetle eleştiriyoruz. Çünkü partimiz bu tür konularda her zaman üzerlerine düşeni yapmıştır. Bundan sonraki süreçte bu eylemin sonlandırılmasında karar verecek mertebe, sendika yönetimidir. Sendika yöneticilerini konuya sağduyulu olarak yaklaşmaya çağırıyorum.'' Kendisinin de söz konusu işletmenin mali işlerine baktığı yönündeki iddialara da değinen Şanlı, ''Benim mesleğim mali müşavir. Mersin'de 100 civarında firmanın mali müşavirliğini yapıyorum. Bunlardan birisi de bu fabrika. Mesleğimizle ve partimizle olayın ilgisi yoktur. Konu tamamen işverenin ekonomik sıkıntılarıyla ilgilidir. Ayrıca işveren, işçi arkadaşlarımızın da tüm yasal haklarını ödediğini ifade etti'' diye konuştu. Şanlı, eyleme katılan işçilerden davacı olup olmayacaklarıyla ilgili soruya, ''kesinlikle davacı olmayacağız'' diye yanıt verirken, polis müdahalesiyle ilgili soruya da ''Şimdilik böyle bir durum söz konusu değil'' diye yanıtladı.