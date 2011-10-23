-"Chicago'yu işgal"e 100 gözaltı CHICAGO (A.A) - 23.10.2011 - ABD'nin Chicago eyaletinde bir parkta ''Chicago'yu işgal et'' eylemine katılan 100 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Associated Press haber ajansında yer alan habere göre, polis memurları sabah saatlerinde göstericileri teker teker kamyonet ve otobüslere bindirerek gözaltına aldı ve Chicago Grant Park'ta Congress Plaza olarak bilinen yerin etrafına metal barikatlar kurdu. Eylemin sözcüsü Joshua Kaunert de AP'ye yaptığı açıklamada, ''Hiçbir yere gitmiyoruz'' dedi ve göstericilerin kısa sürede aralarına tekrar döneceği sözünü verdi.