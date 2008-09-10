"Chelsea’ye Kaka sözü vermedim"

Milan başkanı Silvio Berlusconi, Sheva transferi dahilinde Chelsea’ye gelecek sezon için Kaka sözü vermediğini açıkladı.
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İtalyan basınına göre Milan başkanı Berlusconi, Roman Abramoviç ile gizli bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre bu sezon sonunda Kaka, Chelsea’ye transfer olacaktı.
Telelombardia’ya konuşan ve iddiaları yalanlayan Berlusconi, Brezilyalı yıldızını ne Chelsea’ye ne de başka bir takıma satmak için söz vermediğini açıkladı.
Yaz boyunca Chelsea-Kaka haberleri basında yer alıyordu ancak yıldız oyuncunun bu transfere sıcak bakmadığı söyleniyordu.
Oyuncuya yakın kaynaklara göre Kaka, Milan’da mutlu olduğunu ve takımdaki geleceğinin garanti olduğunu düşünüyor.