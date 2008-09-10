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Spor

"Chelsea’ye Kaka sözü vermedim"

10 Eylül 2008 03:00


Milan başkanı Silvio Berlusconi, Sheva transferi dahilinde Chelsea’ye gelecek sezon için Kaka sözü vermediğini açıkladı. 

Transfer sezonun bitimine az bir süre kala Ukraynalı yıldız Andriy Shevchenko San Siro’ya geri dönmüş ancak transfer kafalarda soru işareti bırakmıştı. 

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İtalyan basınına göre Milan başkanı Berlusconi, Roman Abramoviç ile gizli bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre bu sezon sonunda Kaka, Chelsea’ye transfer olacaktı.

Telelombardia’ya konuşan ve iddiaları yalanlayan Berlusconi, Brezilyalı yıldızını ne Chelsea’ye ne de başka bir takıma satmak için söz vermediğini açıkladı.

Yaz boyunca Chelsea-Kaka haberleri basında yer alıyordu ancak yıldız oyuncunun bu transfere sıcak bakmadığı söyleniyordu.

Oyuncuya yakın kaynaklara göre Kaka, Milan’da mutlu olduğunu ve takımdaki geleceğinin garanti olduğunu düşünüyor.

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