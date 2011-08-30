-"Cezayir'in eylemine anlam veremiyoruz" TRABLUS (A.A) - 30.08.2011 - Cezayir'in, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ve üç çocuğuna, "insani nedenlerden ötürü başka bir ülkeye geçiş imkanı sunduğunu" açıkladığı bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü Mahmud Şammam, düzenlediği basın toplantısında, "Cezayir, Kaddafi'nin ailesinin başka bir ülkeye gidebilmesi için topraklarından geçiş imkanı sunduğunu ve bunu insani nedenlerle yaptığını" belirtti. Mahmud Şammam, "Kaddafi'nin ailesini kurtarmaya çalışma eylemine anlam veremediğimiz gibi, tasvip de etmiyoruz" diyerek, "Cezayir'e giden Kaddafi'nin ailesinin geri gelmesini istediklerini" söyledi. "Komşularla iyi ilişkiler istediklerini" söyleyen Şammam, "Ancak Kaddafi'nin ailesi ve kendisini yakalayıp yargılamakta kararlıyız" diye konuştu. Şammam, davanın adil yürütüleceği garantisini verdiklerini de vurguladı. Cezayir Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe, oğulları Hannibal ve Muhammed ile çocuklarının bu sabah Libya sınırından Cezayir'e geldiği belirtilmişti. Açıklamada, Kaddafi konusunda bilgi verilmemişti.