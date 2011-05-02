-"CESEDİN DENİZE ATILMASI GÜNAH" KAHİRE (A.A) - 02.05.2011 - Mısır'daki El Ezher İslami Araştırmalar Kurumu'ndan Mahmut Aşur, "El Kaide lideri Usame bin Ladin'in cesedinin denize atılmasının günah olduğunu" söyledi. İtalyan ANSA haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Aşur, El Ezher'in resmi olarak cesedin denize atılması fikrini reddettiğini belirterek, "İslam inancına göre, ölen kişinin mutlaka toprağa defnedilmesi gerekir" dedi. Bin Ladin'in cesedinin denize atılmak yerine bilinmeyen bir mezara defnedilmesinin daha uygun olacağını ifade eden Aşur, böylece Bin Ladin'in mezarının türbe haline gelmesinin de önünün alınabileceğini kaydetti. -"GÜÇ KONUŞLANDIRMASINA GEREK KALMADI" İran, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle "yabancı güçlerin terörizmle mücadele adı altında bölgeye güç konuşlandırma bahanelerinin ortadan kalktığını" açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Bin Ladin'in öldürüldüğü haberlerine ilişkin olarak, ''İran, yabancı güçlerin terörizmle mücadele bahanesiyle bölgeye güç konuşlandırmasına artık gerek kalmadığına inanıyor'' ifadesini kullandı. ''Umarız bu olayla çatışma, savaş ve günahsız insanların öldürülmesi son bulur. Bölgede barış ve huzura yol açar'' diyen Mihmanperest, bir kişiyle mücadele için bu kadar büyük bir gücün bölgeye konuşlandırılmasına gerek olmadığının bu olayla iyi bir şekilde anlaşıldığını söyledi. Terörizmin en büyük kurbanlarından biri olduklarını belirten Mihmanperest, ''İran, dünyadaki her türlü terörizmi ve siyonist İsrail rejiminin organize terörizmini kınıyor'' diye konuştu.