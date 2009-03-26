"'Cemil Abi' Çiçek mi?"

2. Ergenekon iddianamesinde Cemil Abi ve Cemil Ç'den söz ediliyor. Bu bölüm iddianameye şöyle yansıdı.





"Görüştüm, dedim ki buranın içerisinde sağlam, milliyetçi hem muhafazakar hem milliyetçi adamlar onlardan bir şey olur dedim ben Cemil Ç’e yönlendirdim işi. Dedim ki bunların aklını başını toparlayabilecek işte 301.maddeye karşı duran bu Kürtlere karşı baya mücadele eden bi adam. Dedim, bi çağır bi konuş kendisiyle ’bizim çağırmamız olmaz. Talep etse görüşeyim’ dedi sonra o abi aradı beni, herhalde bugün yarın görüşecekler"



Düğmeye bastılar mı?



03.05.2008 günü saat 20.29 sıralarında Turhan Çömez ile Sinan Aygün arasında yapılan görüşmede şu ifadeler yer alıyor.



Çömez "Seni çok meşgul etmeyim Cemil Abi’ler düğmeye bastılar mı parti için"



Aygün "Dün beraberdim bendeydi, O diğer vatandaşla ilgili görüşlerimi bildirdim ona. Onla görüşcekler. Senle görüşmesi gerektiğini söyledim ’tabi ayarla görüşelim’ dedi.



Çömez "Tamam tamam. Ben Ankara’dayım planla abi ne zaman diyorsan oldu mu?



Şener’den iyi başbakan olur



04.05.2008 günü saat 13:46 sıralarında



A.Ş "Demeçlerini görüyorum yani Şener parti kurarsa beraber çalışırım demişsin"



Aygün "Bi mahsuru var mı"



A.Ş "Ya hiç mahsuru yok ya"



Aygün "Çok adam aradı abi ya"



A.Ş: "Yani Abdullatif Şener’den iyi bir başbakan olur demişsin"



Aygün: "Daha ne deyim abi ya"



A.Ş: "Yani bu alenen dünya aleme bunları ilan ettiğine göre demek ki ee gönlünde sağlam bir yerim var"



Aygün: "Ondan hiç şüphen olmasın abi. Allah için çok seviyorum sen çok düzgün bir adamsın adam gibi bir adamsın abi, O yüzden ne elimizden geliyorsa..."



Çömez iyi bir marka



17.05.2008 günü saat 11:04 sıralarında



X erkek şahıs: "Şimdi bak, bu işler Turhan (Çömez) çalışıyo Turhan’ın çalıştığını biliyorum bana da geliyo gidiyo, öbür taraftan öbürü çalışıyor, şimdi bunlar bırak insanlar kendini parlatsın Turhan da parlatsın öbürü de parlatsın, onun yanında A.Y. şu anda var ilerde olcak diye bi şey yok bu işlerde, onu Turhan’ı bi yanımıza çekeriz öbür taraftan öbürünü çekeriz öbür taraftan öbürünü çekeriz ben şimdi isimlere girmek istemiyorum, Ankara’da herkes çalışıyo herkes bi iş yapıyo bunları sonra bi bayrak altında rahatlıkla toplayabiliriz çünkü bu çalışan adamların tamamı değil, Turhan Çömez şahıs olarak iyi bi isim iyi bi marka, sisteme itiraz etmiş bi adam, sen bu şekil devam et, bizde çalışıyoruz biz boş durmuyoruz zaten herkes çalışıyo zaten Abdullatif de çalışıyo zaten yani Abdullatif’in çalışması televizyona çıkıyo çalışıyo illere gidiyo çalışıyo konferanslara gidiyo çalışıyo bu bir siyasi çalışmadır"