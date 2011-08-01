-"CEMAATE OPERASYON YAPTIRMAYA ÇALIŞTILAR" İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasında ifade veren gizli tanık ''Munzur'', ''Cemaate operasyon yaptırmaya çalıştılar. İfademi değiştirmem için bana 80 bin lira para getirdiler'' dedi. Duruşmaya verilen aranın ardından ifadesinin alınmasına devam edilen gizli tanık ''Munzur'', kamera ile salondaki sanıklar yakınlaştırılarak sorulduğunda, Dursun Çiçek'i teşhis ettiğini ifade etti. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in cemaate ilişkin sorusuna Munzur, cemaate yapılacak operasyonda kullanılmak üzere Erzincan'da öğrenciler için 3 ev tutulduğunu, birini kendisinin tuttuğunu anlatarak, ''Cemaate operasyon yaptırmaya çalıştılar. İfademi değiştirmem için bana 80 bin lira para getirdiler'' yanıtını verdi. Gizli tanık Munzur, Savcı Pekgüzel'in ''Paraları gördünüz mü?'' sorusu üzerine görmediğini söyledi. Pekgüzel'in ''Savcı Osman Şanal'dan şikayetçi oldunuz mu?'' sorusu üzerine gizli tanık Munzur, şikayetçi olmadığını belirterek, ''Ağabeyim ve Ömer diye arkadaşım tepeye gitmiştik. Bizim cep telefonlarımızdan mı tespit ettiler bilmiyorum. Jandarma beni gözaltına aldı. Beni davadan vazgeçirmeye çalıştılar. Osman Şanal'ın benden zorla ifade aldığını söylememi istediler'' diye konuştu. Sanık Dursun Çiçek'in avukatı Celal Ülgen'in, ''Size nasıl bir ifade vereceğiniz yönünde telkinde bulunuldu mu? Herhangi bir görevlinin teması oldu mu?'' sorusuna Munzur, tanıklığı konusunda kimseden telkin almadığını ve herhangi bir görevlinin kendisi ile temasa geçmediğini söyledi. ''İfadenizde, Dursun Çiçek'in sizi fırçaladığını söylediniz. Kendisini tanıyor musunuz?'' sorusuna Munzur'un tanımadığı şeklinde cevap vermesi üzerine avukat Ülgen, ''Bir kişi tanımadığı başka bir kişiyi nasıl fırçalar?'' diye tekrar sordu. Bunun üzerine Munzur, ''Şenol Komutanı fırçalayan beni fırçalamaz mı?'' dedi. Gizli tanık Munzur, avukat Ülgen'in, ''Cemaat evlerini tespit etme görevi vermişler size. İliç Savcısını kadınlarla birlikte görüntülemek gibi böyle görevleri neden size veriyorlar?'' sorusuna, ''Benim kafeme herkes gelir giderdi. Herkes beni tanırdı'' yanıtını verdi. -İREM ÇİÇEK'İN TALEBİ REDDEDİLDİ- Sanık Dursun Çiçek'in kızı ve avukatı olan İrem Çiçek, gizli tanık odasına girerek tanık Munzur ifade verirken yanında bulunmayı talep etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, tanığın kimliğinin ifşa edilebileceği ihtimali olduğu ve bunun da kanunla korunduğunu ifade ederek, talebin reddine karar verdiklerini açıkladı. Avukat İrem Çiçek, gizli tanık Munzur'un, gazeteciler Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve bazı milletvekilleriyle defalarca görüşme talebinde bulunduğunu anımsattı. Kendi ifadesinde de tanık Munzur'un kimliğini açıkladığını öne süren avukat İrem Çiçek, bu nedenle de Munzur'un gizli tanık olarak kabul edilemeyeceğini iddia etti. Avukat Çiçek'in, söz konusu isimlerle görüşme isteği ile ilgili detayları sorması üzerine Munzur da kendisinin kayıtsız bir otele yerleştirildiğini, daha sonra bir fırsatını bularak kaçtığını ve Yargıtay'dan yardım istediğini, ama kimseden yardım alamadığını belirtti. Sanık Dursun Çiçek'in, ''Neden gizli tanık olmaya karar verdiniz?'' sorusuna da tanık Munzur, ''Gazetelerde çıkan haberler üzerine gittim ifade verdim'' dedi. Sanık Çiçek'in, ''Neden beni Erzincan işine kattınız?'' sorusuna gizli tanık Munzur, ''Siz Erzincan'a geldiniz. Benim kafeme de geldiniz oturdunuz'' yanıtını verdi. Gizli tanık Munzur, sanık Dursun Çiçek'in ''Gizli tanık Efe'nin ifadelerinden haberin var mı? Tanıyor musun?'' sorusunu da gizli tanık Efe'yi tanıdığını, ifadelerinden ise haberinin olmadığı şeklinde yanıtladı. -''HIRSIZLIĞA BAŞLADIM''- Avukat Çiçek'in tekrar söz alarak, herhangi bir soruşturma ya da yargılama geçirip geçirmediğini sorması üzerine gizli tanık Munzur, herhangi bir yargılama ya da soruşturma geçirmediğini söyleyerek, ''Beş yıldır evimden, işimden ayrıyım. Psikolojimi bozdular. İki yıldır kaçmaktan cebimdeki tüm parayı bitirdim. Sizin sayenizde hırsızlığa başladım'' diye konuştu. Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun, ''Şenol Bozkurt, AKP, Fethullah Gülen, Alevi ve 'Ergenekon' soruşturması ile ilgili sana bir şeyler söyledi mi? sorusuna da gizli tanık Munzur, ''Hayır, hiç bahsetmedi. Zaten ben onların neye hizmet ettiklerini o zaman bilmiyordum'' yanıtını verdi. Tanık ''Munzur'', korunmasının devamını isteyerek, yerinin değiştirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, araya girerek duruşmayı yarına erteledi.