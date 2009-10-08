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"Cem çok zeki, kontrollü ve depresif!"

Garipoğlu ile görüşen sosyal araştırma uzmanları, “Çok zeki ve kontrollü” dedi.

08 Ekim 2009 03:00

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu ile üç saat yüz yüze görüşen dört sosyal araştırma uzmanı, “Çok zeki ve kontrollü. Öte yandan depresif bir görüntü çiziyor” dedi.

Sosyal Araştırma Uzmanları tarafından hazırlanan ve 20 gün sonra Başsavcılığa teslim edilen rapordan öne çıkan gözlemler şöyle:

Çok zeki ve çok kontrollü bir vaka tespiti yapıldı. Bu tespite daha önceki vakalarla kıyaslama yapılarak ulaşıldığı vurgulandı. Garipoğlu, kendisine yöneltilen, uzmanlık isteyen, dolaylı ve çok teknik sorulardan bir kısmının, ileride, hukuki süreçte aleyhine kullanılabileceğini zekice ayırt edip, bu tehlikeyi savuşturacak tarzda, çok kontrollü yanıtlar veriyordu. Bu yönden zanlı hukuki olarak da çok hazırlıklı görüldü. Geçmişine dönük herhangi bir travma yaşayıp yaşamadığına, bir istismara uğrayıp uğramadığına ilişkin sorular yöneltildi, bu yönde bir bulguya ulaşılamadı. Genelde kontrollü bir tablo çizdi.

Olay günüyle ilgili hiçbir ayrıntıya girmedi ve konuşmadı.

Rapor kararı etkiler

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ceza avukatı Erdal Doğan, Çocuk Koruma Kanunu gereği raporun sonraki hukuki sürece etkisi olacağını söyledi: “Cinayet zanlısı 18 yaşından küçük olduğu için bu hüküm uygulanmış.Bu raporun istenmesi zorunludur. Bu raporda yer alan bilgiler, ilgili mahkeme tarafından göz önüne alınmak zorundadır.”

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